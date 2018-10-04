Previsão de chuvas com trovoadas nesta quinta-feira em Aquidauana e região

Região Central e Sudoeste de Mato Grosso do Sul foi marcada por temporais que caíram nesta quarta-feira (3). Já hoje (4) a previsão é de que as chuvas continuem de manhã à noite, segundo o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

Com alternância entre ventos fracos a rajadas, o céu fica nublado ou parcialmente nublado durante todo o dia. Temperatura mínima de 22 graus Celsius e a máxima de 31 graus. Umidade relativa do ar mínima de 65% e máxima de 95%.