Previsão de chuvas com trovoadas nesta quinta-feira em Aquidauana e região

Clima
As chuvas podem vir com ventos moderados com rajadas
Região Central e Sudoeste de Mato Grosso do Sul foi marcada por temporais que caíram nesta quarta-feira (3). Já hoje (4) a previsão é de que as chuvas continuem de manhã à noite, segundo o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
Com alternância entre ventos fracos a rajadas, o céu fica nublado ou parcialmente nublado durante todo o dia. Temperatura mínima de 22 graus Celsius e a máxima de 31 graus. Umidade relativa do ar mínima de 65% e máxima de 95%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS