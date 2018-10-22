Aquidauanense se prepara para estreia Série B no Estadual no mês de novembro

O Aquidauanense, sob o comando do técnico Mauro Maurino, está se preparando para a estreia na Série B do Campeonato Estadual de Futebol no mês de novembro.

Segundo o auxiliar técnico Eriberto Freitas, mais conhecido por Betinho, a estreia do time estava marcada para o dia 27 de outubro, mas foi remarcada. “Em virtude da falta de novos estádios, foi adiada para o dia 13 de novembro contra o time das Moreninhas (Capital) às 15 horas”, informou Betinho.