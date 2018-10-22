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Campeonato Estadual

Aquidauanense se prepara para estreia Série B no Estadual no mês de novembro

Atual campeão do Sub-19, meninos da base também treinam forte com titulares

Vanessa Ricarte

Publicado em 22/10/2018 às 17:22

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Crédito do vídeo: Redação

O Aquidauanense, sob o comando do técnico Mauro Maurino, está se preparando para a estreia na Série B do Campeonato Estadual de Futebol no mês de novembro.

Segundo o auxiliar técnico Eriberto Freitas, mais conhecido por Betinho, a estreia do time estava marcada para o dia 27 de outubro, mas foi remarcada. “Em virtude da falta de novos estádios, foi adiada para o dia 13 de novembro contra o time das Moreninhas (Capital) às 15 horas”, informou Betinho.

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Para ele, o time está bastante preparado para enfrentar os adversários da Série B. “O Mauro já está com a equipe montada, treinando forte e o time está se preparando nos dois períodos do dia. Conforme o planejamento que foi feito, tudo está ocorrendo dentro da normalidade, para buscar essa classificação rumo à Série A.”

Betinho explica que o time está aproveitando 8 jogadores que participaram da conquista sul-mato-grossense do Sub-19 com mais 13 reforços profissionais. “O time é experiente, já eu 80% dos jogadores já tiveram alguma conquista significativa em suas carreiras. O time foi escolhido a dedo pela Comissão Técnica e são todos jogadores gabaritados e experientes para disputar o estadual”, finalizou.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

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