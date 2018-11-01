Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 00:36

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

V Semana Nacional do Livro e da Biblioteca teve campanhas e minicurso na UFMS

Para atendimentos da Biblioteca, entre em contato pelos telefones: 3241-0430 ou 3241-0443

Renan Nucci

Publicado em 01/11/2018 às 17:09

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Realizada durante a última semana, a V Semana Nacional do Livro e da Biblioteca promoveu o livro e estimulou o hábito da leitura, com diferentes ações no Câmpus de Aquidauana (CPAQ/UFMS).

Uma das ações da campanha, o Projeto Circulendo visou à troca de livros literários entre a comunidade. Já a campanha suspensão solidária consistiu em perdoar a penalidade de suspensão dos usuários com materiais em atraso, mediante doação de suprimentos em benefício a instituições de caridade.

Outras duas ações também foram desenvolvidas: uma campanha de preservação do acervo e um minicurso sobre as normas da ABNT.

A Bibliotecária Maria Aparecida Jacques de Arruda valorizou a iniciativa: “foi importante o envolvimento de todos os servidores da Biblioteca e de outros setores que colaboraram direta ou indiretamente na organização e na decoração do espaço. No Projeto Circulendo, as obras ali dispostas não circularam como esperávamos e ainda permanecem à disposição daqueles que se interessarem. Não é necessário deixar outra no lugar”.

“Vamos continuar divulgando nossos serviços e trabalhando para atender da melhor forma possível todos os que deles precisarem. A Biblioteca universitária é o coração da universidade, é ela que faz pulsar o conhecimento, a pesquisa e a extensão no meio acadêmico. É o centro de informações e só com informação é possível construir conhecimentos e aprendizados”, disse a servidora.

Para atendimentos da Biblioteca, entre em contato pelos telefones: 3241-0430 ou 3241-0443.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo