V Semana Nacional do Livro e da Biblioteca teve campanhas e minicurso na UFMS

Realizada durante a última semana, a V Semana Nacional do Livro e da Biblioteca promoveu o livro e estimulou o hábito da leitura, com diferentes ações no Câmpus de Aquidauana (CPAQ/UFMS).

Uma das ações da campanha, o Projeto Circulendo visou à troca de livros literários entre a comunidade. Já a campanha suspensão solidária consistiu em perdoar a penalidade de suspensão dos usuários com materiais em atraso, mediante doação de suprimentos em benefício a instituições de caridade.

Outras duas ações também foram desenvolvidas: uma campanha de preservação do acervo e um minicurso sobre as normas da ABNT.

A Bibliotecária Maria Aparecida Jacques de Arruda valorizou a iniciativa: “foi importante o envolvimento de todos os servidores da Biblioteca e de outros setores que colaboraram direta ou indiretamente na organização e na decoração do espaço. No Projeto Circulendo, as obras ali dispostas não circularam como esperávamos e ainda permanecem à disposição daqueles que se interessarem. Não é necessário deixar outra no lugar”.

“Vamos continuar divulgando nossos serviços e trabalhando para atender da melhor forma possível todos os que deles precisarem. A Biblioteca universitária é o coração da universidade, é ela que faz pulsar o conhecimento, a pesquisa e a extensão no meio acadêmico. É o centro de informações e só com informação é possível construir conhecimentos e aprendizados”, disse a servidora.

Para atendimentos da Biblioteca, entre em contato pelos telefones: 3241-0430 ou 3241-0443.