Ministério da Integração e Sudeco visitam Aquidauana para liberação de mais pavimentação

Nesta manhã (05), técnicos do Ministério da Integração Nacional e da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) estiveram vistoriando a Rua Antônio Campelo, no trecho entre a Rua Giovane Toscano de Brito e imediações da Sanesul.

A visita foi acompanhada pelo prefeito Odilon Ribeiro e pelo secretário municipal de Planejamento, Ronaldo Ângelo. Os técnicos vieram com o objetivo de verificar in loco as condições da rua e o projeto de engenharia e executivo da obra, para a liberação do recurso financeiro para a prefeitura executar a terceira etapa da pavimentação e drenagem na Rua Antônio Campelo.

A primeira etapa foi concluída e entregue no último mês de agosto, sendo um investimento no valor de R$ 1.483.583,59. A segunda etapa está em andamento, com drenagem e nivelamento de solo para receber o CBUQ, contempla a Rua Antonio Campelo nas proximidades do campo da Amospa/Previsul, tem valor de R$ 554.072,35. Já a terceira etapa de drenagem e asfalto na Antônio Campelo vai até à Sanesul e está orçada em aproximadamente R$ 1,1 milhão.

"Começando a semana com essa importante visita e boas notícias para nossa comunidade, que tanto espera por mais obras de drenagem e pavimentação", destacou o prefeito.