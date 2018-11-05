Ministério da Integração e Sudeco visitam Aquidauana para liberação de mais pavimentação

Investimento
Os técnicos vieram com o objetivo de verificar in loco as condições e o projeto de engenharia
Nesta manhã (05), técnicos do Ministério da Integração Nacional e da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) estiveram vistoriando a Rua Antônio Campelo, no trecho entre a Rua Giovane Toscano de Brito e imediações da Sanesul.
A visita foi acompanhada pelo prefeito Odilon Ribeiro e pelo secretário municipal de Planejamento, Ronaldo Ângelo. Os técnicos vieram com o objetivo de verificar in loco as condições da rua e o projeto de engenharia e executivo da obra, para a liberação do recurso financeiro para a prefeitura executar a terceira etapa da pavimentação e drenagem na Rua Antônio Campelo.
A primeira etapa foi concluída e entregue no último mês de agosto, sendo um investimento no valor de R$ 1.483.583,59. A segunda etapa está em andamento, com drenagem e nivelamento de solo para receber o CBUQ, contempla a Rua Antonio Campelo nas proximidades do campo da Amospa/Previsul, tem valor de R$ 554.072,35. Já a terceira etapa de drenagem e asfalto na Antônio Campelo vai até à Sanesul e está orçada em aproximadamente R$ 1,1 milhão.
"Começando a semana com essa importante visita e boas notícias para nossa comunidade, que tanto espera por mais obras de drenagem e pavimentação", destacou o prefeito.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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