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SIPAT orienta funcionários da Simasul sobre a importância da segurança do trabalho

Objetivo é tornar o ambiente da empresa mais seguro

Renan Nucci

Publicado em 23/11/2018 às 16:36

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A Simasul, uma das principais empresas do ramo siderúrgico de Mato Grosso do Sul, com sede em Aquidauana, realiza a Semana Interna de Prevenção de Acidentes 2018. Nesta sexta-feira, funcionários e diretores participaram de palestras, dinâmicas, teatro,  com o objetivo de conscientizar sobre a importância do uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs), bem como ações que garantem um ambiente de trabalho fora de risco.

Segundo José Afonso, Diretor da Simasul, o objetivo é a prevenção de acidentes. “A responsabilidade de se proteger usando os equipamentos de segurança adequados são deles, mas temos o dever de acompanhar e fiscalizar, porque apesar dos treinamentos e orientações, alguns não tem consciência da importância em usar, por isso os técnicos estão presentes para orientá-los e advertí-los se for preciso", disse.

Para Rodrigo Nascimento Ovando, fiscal de produção que desde 2008 atua na empresa, é preciso cuidado, pois as atividades ali são perigosas. "Hoje em dia, com a vivência de quase 11 anos de empresa, vejo a importância do uso dos EPIs e cobro para ver todos usando. Não é o chefe ou a empresa que vai ficar no prejuízo, mas sim o trabalhador acidentado, que vai ter alguma sequela. Temos que conscientizá-los".

Há seis meses na Simasul, mas com experiência de trabalho em várias outras empresas, inclusive Multinacionais, Cleber José de Oliveira Costa, Engenheiro Metalurgista lembra que cada trabalhador tem o dever de tornar o ambiente mais seguro. "A semana é importante no contexto de instruir a segurança e mostrar ao trabalhador que cada um é responsável por si e pelo próximo. Nesta SIPAT, a gente tem a oportunidade de simular um acidente e mostrar os recursos que a empresa pode oferecer caso seja necessário", pontuou.

Mais prevenção

Durante a SIPAT 2018 os funcionários da Simasul também receberam orientações de saúde. A enfermeira Angélica Amaro Ribeiro, que trabalha na Vila Pinheiro, organizou palestras alusivas ao mês Novembro Azul, conhecido pelo combate ao câncer de próstata. "É importante para mostrar à população sobre como adquirir novos hábitos de saúde", disse ela. Também teve participação de uma dentista falando sobre a prevenção ao câncer de boca.

Clique aqui e acesse a galeria de fotos.

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