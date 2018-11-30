Com materiais simples, crianças e jovens são incentivados a participar do concurso cultural

O primeiro concurso do gênero durante a festividade pretende estimular o despertar cultural de crianças de jovens de 7 a 15 anos. Os vencedores receberão tablets, certificados e medalhas.

Basta uma folha sulfite A4, caneta, canetinha, lápis de cor, giz de cera ou aquarela. Assim, a criatividade de crianças e jovens de Aquidauana e Anastácio dará asas ao imaginário do Natal durante o Concurso de Poesia e Desenho lançado pelo gabinete do deputado estadual Felipe Orro para a 7ª edição do Natal Cultural 2018.

Para uma das organizadoras, que está à frente e atuante no projeto, Drª Viviane Orro, o concurso também visa a descoberta de novos talentos na poesia e nas artes plásticas junto às crianças e adolescentes da região.

“Queremos incentivar a cultura nos jovens, nas crianças, nesse público que sabemos que têm uma imaginação fértil. Há muitos talentos escondidos e com a ajuda dos parceiros, artistas consagrados, tanto da literatura quanto das artes plásticas, que estão somando nesse projeto, será possível descobrir e estimular esse despertar cultural”, considerou Viviane Orro.

O concurso

Os participantes deverão apresentar poesias ou desenhos com a temática "O Natal que eu quero". A Comissão Julgadora na modalidade Poesia será composta pela escritora e historiadora Raquel Anderson, pelo jornalista José de Lima Neto e pela professora Flavia Rohdt. Já na modalidade Desenho/Pintura, a equipe julgadora será composta pelos artistas plásticos: Anelise Godoy, Roberto Mota, Cris Prado e Juvenal.

Viviane Orro explica que está acontecendo uma divulgação maciça, tanto nas redes sociais, quantos nas escolas da região para que os estudantes de fato participem. “Estamos visitando as escolas, pedindo a parceria dos professores e dos diretores, levando pessoalmente o projeto dentro de cada escola a fim de estimular a participação dos alunos, sejam oriundos de escola pública ou privada de Aquidauana e Anastácio”, finalizou.

Como participar

A inscrição no I Concurso Natal Cultural de Aquidauana e Anastácio não tem custo e deverá ser feita na sede da Rádio FM 87.9 - Rua Manoel Paes de Barros, 664, Centro de Aquidauana - até o dia 7 dezembro. O resultado do Concurso será divulgado no dia 15 de dezembro e os vencedores receberão a premiação no dia 16 de dezembro, no Natal Cultural que acontece a partir das 18h, na rotatória da avenida Pantaneta.