Aquidauanense vence Maracaju e conquista título inédito da Série B

Duas partidas fecharam na tarde deste sábado (1º) o Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B. Foram seis gols nos jogos que definiram o campeão e o segundo time promovido. No Noroeste em Aquidauana, o Aquidauanense venceu o Maracaju por 1 a 0. Ramon fez o gol do inédito título do azulão que ainda perdeu um pênalti com Uélison Santana.

O azulão da princesa chegou aos 12 pontos e terminou a competição com 100% de aproveitamento. De quebra, ajudou a Serc a conquistar a segunda vaga para a Série A.