Aquidauanense vence Maracaju e conquista título inédito da Série B

Campeão!
O azulão da princesa chegou aos 12 pontos e terminou a competição com 100% de aproveitamento
Duas partidas fecharam na tarde deste sábado (1º) o Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B. Foram seis gols nos jogos que definiram o campeão e o segundo time promovido. No Noroeste em Aquidauana, o Aquidauanense venceu o Maracaju por 1 a 0. Ramon fez o gol do inédito título do azulão que ainda perdeu um pênalti com Uélison Santana.
O azulão da princesa chegou aos 12 pontos e terminou a competição com 100% de aproveitamento. De quebra, ajudou a Serc a conquistar a segunda vaga para a Série A.
Jogando em Chapadão do Sul, o time do técnico Rodrigo Azevedo venceu o Coxim por 5 a 0. Valtinho, Gil, Sandrinho, Bili e Maílson marcaram os gols do acesso.
Serc e Maracaju empataram em pontos(sete), em número de vitórias(duas) mas o time de Chapadão teve saldo cinco contra três do time da terra da linguiça.
As duas equipes já tem adversários definidos na estreia do Estadual 2019. O Aquidauanense recebe o Operário Dourados enquanto a Serc vem a capital enfrentar o Comercial.
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Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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