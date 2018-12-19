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Ensino Superior

Universidades públicas de MS ofertarão 7,7 mil vagas via Sisu

Há centenas de vagas para os campi de Aquidauana

Vanessa Ricarte

Publicado em 19/12/2018 às 10:29

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O processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação (Sisu) ofertará 7.792 vagas em Mato Grosso do Sul, na sua primeira edição de 2019. No Estado, quatro instituições de ensino superior usarão a  plataforma como critério de acesso. Em todo o Brasil, são 129 instituições de ensino, que ofertam 235.476 vagas. 

As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, por meio da página eletrônica do Sisu, no período de 22 de janeiro de 2019 até as 22h59min (horário de Mato Grosso do Sul) do dia 25 do mesmo mês. O critério utilizado para seleção é a nota obtida na edição 2018 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 

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UFMS

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com 3.555 vagas, é que tem a maior oferta no Estado. O campus sede, em Campo Grande, tem 1.701 vagas disponíveis, sendo que o curso de Medicina, com 56, é o que oferece o maior número delas - e provavelmente estará entre os mais concorridos. Em todo o MS, a universidade oferece acesso a 112 cursos, na Capital, em Três Lagoas (542), Corumbá (390), Aquidauana (250), Nova Andradina (140), Ponta Porã (140), Chapadão do Sul (105), Naviraí (98), Coxim (98) e Paranaíba (91). A gama de opções de graduação é a mais completa do Estado. 

UEMS

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul é a que tem o segundo maior volume de vagas disponibilizadas: 2.328 em 57 cursos. Dourados, onde está localizada a reitoria da instituição, há 630 vagas, e em Campo Grande, campus que abriga o curso de Medicina, são 398 vagas. Há também opções em Ponta Porã (150), Aquidauana (150), Cassilândia (130), Paranaíba (170), Maracaju (80), Coxim (80), Mundo Novo (80), Ivinhema (40), Amambai (80), Nova Andradina (80), Naviraí (130), Jardim (80) e Glória de Dourados (50). 

IFMS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) disponibiliza, nesta primeira fase do Sisu, um total de 1.000 vagas, em 25 cursos. As vagas estão em Campo Grande, Aquidauana, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Coxim, Corumbá, Três Lagoas, Aquidauana e Jardim. Há opções de Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Automação Industrial, e até mesmo Jogos para Internet. 

UFGD

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) oferece 909 vagas, todas na cidade onde está instalada a sede da instituição. Entre os cursos mais procurados, estão Medicina, Direito, Agronomia, Zootecnia e cinco áreas da Engenharia. 

Calendário 

O Ministério da Educação informa que a primeira edição do Sisu 2019 terá uma única chamada regular. O resultado será divulgado em 28 de janeiro. 

As matrículas ou registros acadêmicos dos candidatos selecionados deverão ser feitas nas instituições para as quais foram selecionados, na chamada regular, entre os dias 30 de janeiro e 4 de fevereiro. Os escolhidos devem observar os dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição em seu edital próprio.

As inscrições serão realizadas exclusivamente no site do Sisu, na internet.

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