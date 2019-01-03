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Campeão do Estadual Sub-19

Aquidauanense estreia hoje na Copa São Paulo de Futebol Junior

Expectativa é grande após excelente campanha do 'azulão da princesa' no estadual

Vanessa Ricarte

Publicado em 03/01/2019 às 10:13

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Campeão do Estadual Sub-19 em 2018, o Aquidauanense estreia sua campanha nesta quinta-feira (3) na Copa São Paulo de Futebol Junior, competição nacional aguardada pelos integrantes do 'azulão da princesa'.

O time está no grupo 29 com sede em Diadema e tem Atlético-MG, Água Santa-SP e Jabobina-BA. A estreia será às 15 horas contra o galo mineiro no estádio Distrital do Inamar.

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As equipes se reencontram após cinco anos. Em 2014, o galo eliminou o azulão na 2ª fase fazendo 2 a 0, em Bauru. O Sete de Setembro de Dourados, outro representante do estado, entra em campo nesta sexta-feira (04).

O time douradense do técnico Valdir Fortini pega o Audax no estádio José Liberatti em Osasco. O grupo 23 ainda tem Fluminense-RJ e Parnahyba-PI.    

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