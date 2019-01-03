Aquidauanense estreia hoje na Copa São Paulo de Futebol Junior

Campeão do Estadual Sub-19 em 2018, o Aquidauanense estreia sua campanha nesta quinta-feira (3) na Copa São Paulo de Futebol Junior, competição nacional aguardada pelos integrantes do 'azulão da princesa'.

O time está no grupo 29 com sede em Diadema e tem Atlético-MG, Água Santa-SP e Jabobina-BA. A estreia será às 15 horas contra o galo mineiro no estádio Distrital do Inamar.