Para não prejudicar orçamento, prefeito anuncia que não fará carnaval em Aquidauana

O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, anunciou há pouco com exclusividade ao Jornal O Pantaneiro que não fará o tradicional carnaval, por conta de problemas financeiros. O chefe do Executivo Municipal alegou que a arrecadação está em baixa e que, sendo assim, não poderia destinar recursos a uma festa ao mesmo tempo em que há outras prioridades na administração.

Ele citou que até o momento não pagou o 13º salário dos servidores do hospital, e reconheceu que realizar um carnaval com dinheiro público neste momento seria incoerente. “Até hoje não pagamos o 13° do hospital. Não tem cabimento dar R$ 60, R$ 80 mil para ajudar em carnaval e não cumprir com a obrigação que é o salário do trabalhador”, disse.