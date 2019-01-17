Para não prejudicar orçamento, prefeito anuncia que não fará carnaval em Aquidauana

Aquidauana
Chefe do Executivo municipal alega que a arrecadação passa por momento de turbulência
O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, anunciou há pouco com exclusividade ao Jornal O Pantaneiro que não fará o tradicional carnaval, por conta de problemas financeiros. O chefe do Executivo Municipal alegou que a arrecadação está em baixa e que, sendo assim, não poderia destinar recursos a uma festa ao mesmo tempo em que há outras prioridades na administração.
Ele citou que até o momento não pagou o 13º salário dos servidores do hospital, e reconheceu que realizar um carnaval com dinheiro público neste momento seria incoerente. “Até hoje não pagamos o 13° do hospital. Não tem cabimento dar R$ 60, R$ 80 mil para ajudar em carnaval e não cumprir com a obrigação que é o salário do trabalhador”, disse.
Odilon salientou ainda que o período é delicado. “A arrecadação está em crise. Teremos cortes de despesas, até mesmo de projetos sociais. O momento é de cautela, de preocupação. É uma situação gravíssima”, justificou.
Também hoje, o prefeito de Jardim, Guilherme Alves Monteiro, afirmou que não haverá folia no município. “Carnaval será realizado pela prefeitura de Jardim? Não! Foi orçado um valor de R$ 95 mil para 3 noites e uma matinê. Porém, usaremos este dinheiro para pagar rescisões de servidores, kits e uniformes escolares, além de fornecedores. Obrigado pela compreensão!”.
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