Prefeito de Aquidauana visita vila São Cristóvão II e anuncia obras de pavimentação

A visita também serviu para vistoria das obras de esgotamento sanitário que estão sendo realizadas na referida vila, pela Sanesul/Governo do Estado via programa Avançar Cidades.

Na manhã desta terça-feira, 29, o prefeito Odilon Ribeiro visitou a Vila São Cristóvão II para análise de ruas que receberão pavimentação com lajotas sextavadas, fabricadas pela Prefeitura de Aquidauana em parceria com o Estabelecimento Penal local (EPA).



“Nós demos inicio à fabricação de lajotas no presídio há alguns meses e agora já temos uma quantidade para começar a pavimentação de ruas em bairros que sofrem há muito tempo sem receber a infraestrutura, como é o caso, por exemplo, do São Cristóvão II. Conforme tivermos lajotas em quantidade suficiente vamos avançando com a pavimentação nas ruas que mais precisam”, detalhou o prefeito Odilon Ribeiro, explicando que nesse bairro inicialmente a Travessa B será a primeira a ser pavimentada com as lajotas.

Acompanharam o prefeito na visita ao referido bairro, o vereador e líder do Executivo na Câmara Municipal, Anderson Meireles; o secretário municipal de Planejamento e Urbanismo, Ronaldo Ângelo de Almeida; e o coordenador da fábrica de lajotas, Mário Ravaglia.

FÁBRICA DE LAJOTAS

A confecção de lajotas sextavadas de concreto está a todo vapor na fábrica montada pela Prefeitura de Aquidauana no Estabelecimento Penal do munícipio, onde os detentos trabalham na produção.

Nessa parceria com a AGEPEN/EPA, a prefeitura providenciou a construção de um barracão com toda a estrutura para a fabricação das lajotas, contendo maquinários, material e toda a instalação elétrica e hidráulica necessária. Aos detentos que trabalham na fábrica, o benefício é a redução de pena, pagamento de um salário, a oportunidade de ressocialização e o aprendizado de uma nova profissão.

“O nosso desejo e missão é de tornar Aquidauana uma cidade cada vez melhor para se viver. Sabemos que a infraestrutura é parte importante nessa missão. Não temos condições financeiras na prefeitura para asfaltar tudo, mas temos força de vontade, parceria e a fábrica de lajotas funcionando a todo vapor. Vamos nos esforçando para melhorar”, completou o prefeito.

