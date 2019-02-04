Homem dá pauladas na cabeça de outro na Avenida Pantaneta e é preso por PM

Final da noite deste domingo (3) na Avenida Pantaneta, em Aquidauana. Por volta das 21h13, equipe da Polícia Militar foi acionada para conter um homem que estava batendo em outro com um pedaço de pau de cerca de 80 cm. Os golpes foram tão fortes que a ripa chegou a rachar com os impactos.

De acordo com o boletim de ocorrência, um policial militar estava de folga no momento da agressão. Ele interveio e parou a briga. Logo após, acionou a PM para conduzir o agressor à DP de Aquidauana.

Ainda conforme o registro, o cabo à paisana deu voz de prisão ao homem e também solicitou o Resgate do Corpo de Bombeiros. A vítima teve várias lesões na região da cabeça e um corte no rosto. Foi encaminhado ao pronto socorro da cidade enquanto o homem que o agrediu deverá responder sobre o crime praticado por lesão corporal e tentativa de homicídio.