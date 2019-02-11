Polícia prende 2º envolvido em assassinato na véspera do ano novo

Assim que os policiais chegaram no local indicado, o suspeito tentou fugir, mas foi detido pelos policiais. O primeiro envolvido já havia sido preso em janeiro também durante cumprimento de mandado.

O SIG (Setor de Investigações Gerais), da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, cumpriu o mandado de prisão contra o segundo envolvido em assassinato do dia 31 de dezembro de 2018. Denúncia anônima informou que ele estava escondido em uma residência no Bairro Guanandi.

Crime - Na manhã do dia 31 de dezembro, a vítima e um dos investigados se desentenderam. À noite, na companhia do marido da prima, o autor foi o Bairro Nova Aquidauana e assassinou a vítima.

Versão do autor - O autor dos disparos alegou legítima defesa e afirmou que estava sozinho no local dos fatos. Ele conta que bateu na porta da casa e tentou conversar com a vítima, mas foi agredido com uma arma de fogo e uma faca. Em meio à confusão, o suspeito afirma que conseguiu tomar a arma de fogo da vítima para se defender.

A investigação – Diferente do relato do suspeito, os investigadores esclareceram que dois homens de moto foram até o fundo da residência da vítima, arrombaram a porta e, sem se importar com quem estava na residência, atiraram. O filho da vítima, de apenas 10 anos, estava na casa e conseguiu se esconder.

A porta da frente da casa estava com vigas de madeiras e impossibilitava a entrada. A versão foi atestada por testemunhas.

O inquérito policial foi encerrado e encaminhado ao Judiciário, para a responsabilização criminal dos investigados, sendo que a dupla já se encontra presa pelo crime.

A Polícia Civil reforça que precisa da ajuda da população para desvendar crimes, como este. O nome é mantido em sigilo e a denúncia pode ser feita pelo WhatsApp: 99987-9068. O telefone da 1ª delegada de Polícia Civil é o 3241-2876 e da Delegacia de Atendimento à Mulher 3241-1172.