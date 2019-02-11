Polícia prende 2º envolvido em assassinato na véspera do ano novo

Esclarecido
Criança de 10 anos presenciou os disparos contra o pai; Crime ocorreu na Rua Plínio Leite, no Bairro Nova Aquidauana
O SIG (Setor de Investigações Gerais), da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, cumpriu o mandado de prisão contra o segundo envolvido em assassinato do dia 31 de dezembro de 2018. Denúncia anônima informou que ele estava escondido em uma residência no Bairro Guanandi.
Assim que os policiais chegaram no local indicado, o suspeito tentou fugir, mas foi detido pelos policiais. O primeiro envolvido já havia sido preso em janeiro também durante cumprimento de mandado.
Crime - Na manhã do dia 31 de dezembro, a vítima e um dos investigados se desentenderam. À noite, na companhia do marido da prima, o autor foi o Bairro Nova Aquidauana e assassinou a vítima.
Versão do autor - O autor dos disparos alegou legítima defesa e afirmou que estava sozinho no local dos fatos. Ele conta que bateu na porta da casa e tentou conversar com a vítima, mas foi agredido com uma arma de fogo e uma faca. Em meio à confusão, o suspeito afirma que conseguiu tomar a arma de fogo da vítima para se defender.
A investigação – Diferente do relato do suspeito, os investigadores esclareceram que dois homens de moto foram até o fundo da residência da vítima, arrombaram a porta e, sem se importar com quem estava na residência, atiraram. O filho da vítima, de apenas 10 anos, estava na casa e conseguiu se esconder.
A porta da frente da casa estava com vigas de madeiras e impossibilitava a entrada. A versão foi atestada por testemunhas.
O inquérito policial foi encerrado e encaminhado ao Judiciário, para a responsabilização criminal dos investigados, sendo que a dupla já se encontra presa pelo crime.
A Polícia Civil reforça que precisa da ajuda da população para desvendar crimes, como este. O nome é mantido em sigilo e a denúncia pode ser feita pelo WhatsApp: 99987-9068. O telefone da 1ª delegada de Polícia Civil é o 3241-2876 e da Delegacia de Atendimento à Mulher 3241-1172.
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