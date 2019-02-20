Ex-vereador de Aquidauana que caiu de altura de 3 metros recebe alta

O acidente aconteceu na tarde de segunda-feira (18). Na queda, Cipriano bateu a cabeça e chegou a perder os sentidos.

Depois de ficar em observação na Santa Casa de Campo Grande, o ex-vereador de Aquidauana, Cipriano Mendes recebeu alta às 23h07 de ontem (19). Ele caiu de uma altura de 3 metros, quando consertava o telhado de uma construção na Vila Bancária.

Reclamando de dores na bacia e coluna, o ex-vereador foi transferido para Campo Grande. Conforme a assessoria de imprensa do Hospital, ele passou por exames, ficou em observação e recebeu alta na noite de ontem.

O acidente – Após a queda do telhado, Cipriano foi socorrido pelo filho Pedro Mendes que também caiu, mas não se machucou. O ex-vereador perdeu os sentidos e foi levado ao Pronto Socorro do município.

Os médicos pediram um exame mais detalhado e encaminharam o ex-vereador para Campo Grande. Mesmo internado, o ex-vereador conseguiu pedir orações. "Orem, rezem, façam prece por mim. Abraços", disse.