Após pedido de bebedouros, vereador solicita contrapiso para pilates no Lagoa Comprida

Câmara Municipal
Indicação foi enviada ao prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro com cópia ao secretário de Planejamento Ronaldo Ângelo
Depois que o vereador Valter Neves (PSDB) reivindicou a instalação de pelo menos dois bebedouros na área interna do Parque Ecológico da Lagoa Comprida, o colega Youssef Saliba (PDT) sugeriu a construção de contrapiso de 50 metros quadrados para aulas de ginástica e pilates.
As aulas já acontecem diariamente no local, mas o parlamentar esclarece que não existe espaço adequado para este tipo de exercício, pois quando chove a grama molhada prejudica as atividades.
A reivindicação foi encaminhada ao parlamentar por pessoas que praticam atividades físicas no Parque da Lagoa Comprida, isso porque o local onde está instalada equipamentos de uma academia da Saúde oferece pouco espaço para aulas de ginástica e pilates.
A indicação foi enviada ao prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro com cópia ao secretário de Planejamento Ronaldo Ângelo.
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