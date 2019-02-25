Após pedido de bebedouros, vereador solicita contrapiso para pilates no Lagoa Comprida

Depois que o vereador Valter Neves (PSDB) reivindicou a instalação de pelo menos dois bebedouros na área interna do Parque Ecológico da Lagoa Comprida, o colega Youssef Saliba (PDT) sugeriu a construção de contrapiso de 50 metros quadrados para aulas de ginástica e pilates.

As aulas já acontecem diariamente no local, mas o parlamentar esclarece que não existe espaço adequado para este tipo de exercício, pois quando chove a grama molhada prejudica as atividades.