Vazamento ocorreu em válvula e atividades foram retomadas horas depois

O vazamento de amônia ocorrido na última segunda-feira (25) não passou de um simples acidente. Os dois funcionários e um terceiro socorrido - que se trata de um caminhoneiro que passava com a janela aberta - já estão bem.

O vazamento ocorreu devido a uma válvula que escapou e os dois trabalhadores já estavam fora do horário de trabalho quando o acidente aconteceu.

Tudo foi normalizado horas depois do vazamento e os trabalhos seguem normalmente. A direção do frigorífico tranquiliza a população aquidauanense que ficou em alerta após boatos sobre mortes.