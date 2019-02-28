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IFMS comemorada 10 anos nos campi Aquidauana, Corumbá e Jardim

Cerimônias que serão realizadas nesta semana comemoram os 10 anos da instituição, celebrados em dezembro do ano passado

Guilherme Henrique

Publicado em 28/02/2019 às 11:00

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A primeira década de funcionamento do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) será comemorada em três campi durante esta semana. A instituição foi criada no dia 29 de dezembro de 2008, data de publicação da Lei nº 11.892, que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

No Campus Corumbá, os 10 anos do IFMS serão comemorados nesta terça-feira, 26, com a inauguração da 'Galeria de Ex-Diretores' e a entrega de cerca de 30 homenagens aos primeiros diretores da unidade, ex-alunos e parceiros.

As comemorações prosseguem com a cerimônia de formatura que será realizada, no auditório do campus, a partir das 19h. Além da diplomação de concluintes dos cursos técnicos integrados em Informática e Metalurgia, colam grau acadêmicos dos cursos superiores de tecnologia em Análise de Sistemas e Processos Metalúrgicos.

O IFMS iniciou as atividades em Corumbá em 2010, com a oferta de cursos a distância. No ano seguinte, foram abertas as primeiras turmas de cursos técnicos integrados e de graduação. Atualmente, são mais de 900 estudantes atendidos pela instituição no município e região.

Em 2015, o Campus Corumbá foi destaque no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). O curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas obteve a maior nota entre os cursos da mesma área no país.

As atividades na sede definitiva tiveram início em 2018.

Aquidauana - Na quarta-feira, 27, os 10 anos do IFMS serão comemorados pela comunidade de Aquidauana.

A partir das 19h, estudantes e servidores poderão conferir, no saguão da unidade, uma linha do tempo com fotos e projeções de vídeos que contam a história do campus.

A cerimônia em comemoração aos 10 anos do IFMS, com início previsto para as 19h30, será aberta por apresentações culturais do Coro Escola, do Grupo de Teatro Aquicênicas e do Grupo de Expressão Corporal do Campus Aquidauana. Na sequência, serão homenageados servidores, estudantes, egressos e parceiros.

O Campus Aquidauana iniciou as atividades em 2010, com a oferta de cursos a distância. Em 2011, tiveram início os cursos técnicos integrados e de graduação. A mudança para a sede definitiva ocorreu em 2013. Mais de mil estudantes são atendidos pelo IFMS no município e região.

Um dos destaques da unidade é o ex-aluno Luiz Fernando da Silva Borges, que se formou no curso técnico em Informática e foi reconhecido internacionalmente por pesquisas nas áreas Engenharia Biomédica e Neurociência.

Recentemente, o campus do IFMS em Aquidauana foi destaque no Programa Tecno Pop, produzido pela TV Escola. O programa mostrou a pesquisa desenvolvida pela estudante indígena, Sara Machado, que estuda a criação de biodigestores para levar fogões a gás às aldeias da região.

Jardim - As comemorações pelos 10 anos do IFMS, em Jardim, terão início às 19h30 de quinta-feira, 28, no Centro de Convenções Oswaldo Monteiro.

Na ocasião, além de prestadas homenagens, serão realizadas a diplomação de estudantes dos cursos técnicos integrados em Edificações e Informática, e a certificação de concluintes dos cursos de qualificação profissional em Operador de Computador, Inglês e Espanhol.

O IFMS iniciou as atividades no município em 2014, com a oferta de qualificação profissional. No ano seguinte, foram abertas as primeiras turmas dos cursos técnicos integrados ao ensino médio.

As atividades em sede definitiva iniciaram em 2016, e no ano seguinte começaram a ser ofertadas vagas na graduação.

Comemorações - A previsão é que os demais campi do IFMS, localizados em Campo Grande, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, promovam eventos semelhantes até abril.

No dia 14 de dezembro do ano passado, o evento 'IFMS, transformando vidas', realizado em Campo Grande, celebrou a primeira década de funcionamento da instituição em Mato Grosso do Sul.

Além de homenagens a gestores, egressos e parceiros, a ocasião marcou o lançamento do novo vídeo institucional.

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