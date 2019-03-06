Inmet alerta para risco de tempestade em Aquidauana, Anastácio e região

TEMPO
Ao todo, 72 cidades podem ser atingidas por temporal
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu no início da tarde desta quarta-feira, alerta de risco de tempestade nas próximas horas para 72 cidades de Mato Grosso do Sul, incluindo Aquidauana, Anastácio, Bodoquena e região.
Conforme o comunicado, há risco de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou total de até 50 milímetros ao longo do dia, ventos intensos de até 60 quilômetros por hora e queda de granizo. No entanto, é baixo o risco de corte de energia, quedas de galhos, estragos em plantações e alagamentos.
Nestas circunstâncias, o Inmet recomenda que, caso haja rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada e obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Centro de Aquidauana. Foto: Francis Leone
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