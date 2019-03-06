Inmet alerta para risco de tempestade em Aquidauana, Anastácio e região

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu no início da tarde desta quarta-feira, alerta de risco de tempestade nas próximas horas para 72 cidades de Mato Grosso do Sul, incluindo Aquidauana, Anastácio, Bodoquena e região.

Conforme o comunicado, há risco de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou total de até 50 milímetros ao longo do dia, ventos intensos de até 60 quilômetros por hora e queda de granizo. No entanto, é baixo o risco de corte de energia, quedas de galhos, estragos em plantações e alagamentos.