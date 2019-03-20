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PAP continua com inscrições abertas para curso exclusivo de vendas e administração

Interessados ainda podem entrar em contato pelo WhatsApp para participar da próxima aula no sábado

Vanessa Ricarte

Publicado em 20/03/2019 às 14:16

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Muito procurado antes mesmo do início da primeira semana de aulas, o curso profissionalizante de Noções Práticas de Vendas e Administração do PAP (Projeto Avanço Profissional) Cursos e Concursos ainda estão com as inscrições abertas e traz uma novidade: aqueles que também buscam essa oportunidade de crescimento pessoal e profissional têm a chance de participar da próxima aula, que acontece no sábado, via WhatsApp.

Paulo Costa, diretor do PAP Cursos e Concursos, explica que basta os interessados enviarem uma mensagem pelo aplicativo para poder participar do curso, que já iniciou para os alunos matriculados de Aquidauana e Anastácio. “O curso está sendo um sucesso total. Todos os alunos estão satisfeitos e a boa notícia é para aqueles que ainda não fizeram sua inscrição, dá tempo de participar. É só entrar em contato pelo nosso WhatsApp para vir à próxima aula, que acontece neste sábado (22)”, esclarece.

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• Participantes do curso de vendas e noções de administração do PAP fazem fila no primeiro dia de inscrição

Desenvolvimento de habilidades em vendas e noções de administração

O curso traz os módulos de Atendimento ao Cliente e Marketing, Operador de Caixa e Atendente Bancário, Atendente de Farmácia e Noções de Medicamentos, Rotinas Administrativas e Secretariado e acontece aos sábados, nos turnos de manhã (das 8 às 10h30) à tarde (das 14 às 16h30) ou à noite (das 18 às 20h30), conforme for melhor para o aluno. Todos os participantes receberão uma carta de estágio e palestras durante a capacitação.

O material de apoio já está incluso e os participantes recebem certificado válido em todo o território nacional. Trata-se de uma modalidade inovadora de aprendizagem, com formação voltada às tendências de mercado e é um dos cursos mais completos do Brasil.

Serviço

As inscrições para o curso são gratuitas na Escola Paroquial (ao lado da Igreja Matriz), local onde também serão ministradas as aulas. Ainda há vagas, mas quem tiver interessado precisa ser rápido, pois as vagas são limitadas.

Ao interessado que busca conhecer e participar da próxima aula do curso, basta falar com a Thaty, secretária do PAP pelo WhatsApp (67) 9 9297-7365.

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