Baile Carapé começa hoje e promete agitar o final de semana em Aquidauana

Pra quem curte um modão
A 1ª Etapa de Laço Comprido será realizada simultaneamente de sexta a domingo
Com público estimado de cerca de 5 mil pessoas durante os três dias de evento, a temporada 2019 da 1ª Etapa de Laço Comprido começa nesta sexta-feira (29) e vai até domingo (31). A festa promete movimentar toda a região. E para quem gosta de um bom bailão, todos estão convidados a curtir o Baile Carapé que terá entrada franca na sede do Clube do Laço Pantaneiro de Aquidauana.
De acordo com os organizadores, o torneio proporciona a divulgação da cidade de Aquidauana em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Trata-se de um evento esportivo tradicional da nossa região, com a participação de pelo menos 500 laçadores e conta com uma mega estrutura que está sendo montada para receber os campeões.
Bailes – Para começar bem o fim de semana, nesta sexta-feira (29) acontece o show sertanejo da dupla Sérgio e Ivan para sacudir a galera. Amanhã (30), sábado, será a vez do Grupo Zíngaro contagiar o público com seus 20 anos de história de bailes inesquecíveis em todo o estado. Já no domingo (31), o sanfoneiro Fábio Cunha toca e canta seus sucessos com o “Batidão” bem campeiro.
Lembrando que durante todos os dias do evento, a entrada será “na faixa”. Para quem vai competir na prova de Laço comprido, somando as premiações, o montante oferecido será de mais de 14 mil reais. Ainda para as primeiras colocações, os competidores recebem uma vaca gorda e uma moto 0km, no valor de R$ 6 mil.
Aos interessados, confira a tabela de inscrições e premiações a seguir:
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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