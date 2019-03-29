Baile Carapé começa hoje e promete agitar o final de semana em Aquidauana

Com público estimado de cerca de 5 mil pessoas durante os três dias de evento, a temporada 2019 da 1ª Etapa de Laço Comprido começa nesta sexta-feira (29) e vai até domingo (31). A festa promete movimentar toda a região. E para quem gosta de um bom bailão, todos estão convidados a curtir o Baile Carapé que terá entrada franca na sede do Clube do Laço Pantaneiro de Aquidauana.

De acordo com os organizadores, o torneio proporciona a divulgação da cidade de Aquidauana em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Trata-se de um evento esportivo tradicional da nossa região, com a participação de pelo menos 500 laçadores e conta com uma mega estrutura que está sendo montada para receber os campeões.