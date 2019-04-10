Prefeito e governador convidam a população para reinauguração do poliesportivo de Aquidauana

O prefeito Odilon Ribeiro receberá o governador do Estado, Reinaldo Azambuja, que juntos irão reinaugurar o poliesportivo, devolvendo o templo do esporte para a comunidade usufruir nos eventos esportivos, como o tradicional Jogos da Primavera, JEMS e JOJUMS.

Aquidauana volta a sorrir. Para a alegria da comunidade, dos estudantes e atletas, a Administração Municipal e o Governo do Estado irão reinaugurar o Ginásio Poliesportivo. Amanhã, dia 11 de abril, a partir das 18 horas, começa uma grande festa para comemorar a reinauguração do ginásio poliesportivo de Aquidauana "Desportista José Campelo", no bairro Santa Terezinha.

Essa é uma obra tão importante para o esporte na região, que o Governo do Estado e prefeitura convidam oficialmente todos para participarem. Com o ginásio voltando a funcionar há uma grande expectativa para que o município possa sediar competições estaduais de grande porte, como, por exemplo, a Copa Morena e outros campeonatos nacionais de esportes de quadra.

Além do ato de reinauguração, com a presença das autoridades, estão programados dois jogos infantis a partir das 18h e a apresentação do renomado jogador da seleção brasileira de futsal Manoel Tobias.

“Foi um dos maiores desafios desses quase três anos da nossa gestão. Desde quando o poliesportivo fechou as portas, em 2013, a cidade ficou triste. Há crianças que nunca entraram no ginásio. Vencemos esse desafio! Amanhã é dia comemorar com a nossa comunidade a reinauguração do grande templo do esporte, a casa dos aquidauanenses, o nosso ginásio poliesportivo de Aquidauana. Estão todos convidados para essa grande festa”, conclamou o prefeito Odilon Ribeiro.

Em outubro de 2013, o ginásio poliesportivo de Aquidauana foi interditado pelo Corpo de Bombeiros após uma vistoria, apontando inúmeros problemas em sua estrutura física, que indicavam a possível demolição do prédio. Mas essa história mudou! Ao assumir a prefeitura em 2017, o prefeito Odilon Ribeiro travou uma intensa luta atrás de novos laudos técnicos, na esperança de evitar a demolição do prédio e reformar o ginásio.

Ainda em 2017, o prefeito Odilon então procurou o governador Reinaldo Azambuja que designou apoio técnico e de engenharia e, juntos, assinaram um convênio transferindo recursos do Governo do Estado para a prefeitura conseguir iniciar a reforma.

Assim, o Governo do Estado destinou R$ 450 mil reais e o prefeito Odilon Ribeiro investiu mais de R$ 450 mil de recursos próprios do município para a reforma completa do poliesportivo de Aquidauana, totalizando R$ 900 mil investidos nessa obra.

A obra iniciou no dia 20 de março de 2018 e na semana passada foi concluída, com o prédio completamente reformado, paisagismo e calçamento externo e uma das melhores quadras esportivas com piso modular indoor, com sistema de amortecimento e iluminação moderna. Amanhã a população poderá conferir de perto todos os detalhes da reforma do poliesportivo e os investimentos realizados no prédio.

