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Simulação de grave acidente abre atividades do Maio Amarelo em Aquidauana

Evento ocorreu em frente à Escola Cejar

Renan Nucci

Publicado em 06/05/2019 às 08:20

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Crédito do vídeo: Da Redação

As atividades alusivas ao Maio Amarelo tiveram início nesta segunda-feira, em Aquidauana, por meio da simulação de um grave acidente de trânsito ocorrido em frente à Escola Cejar, entre as Ruas José Bonifácio e Estevão Alves Corrêa. O objetivo é sensibilizar a população, reforçando a importância de se prezar pela segurança nas vias da cidade.

Foto: Diego Cremonezi

Segundo Flávio Gomes da Silva Filho, diretor do Departamento Municipal de Trânsito, o Maio Amarelo é uma ação internacional aderida pelo Brasil, que remete a um acidente que ceifou a vida da neta de Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul. A menina foi colhida por automóvel enquanto atravessa na faixa de pedestre, no momento de transição da luz amarela para a luz vermelha do semáforo.

Foto: Francis Leone               Diretor do Departamento de Trânsito de Aquidauana Flávio Gomes da Silva Filho

“Esta simulação caracteriza a abertura da campanha. Ao longo de todo este mês teremos diversas atividades e palestras alusivas à segurança no trânsito, encerrando no dia 2 de junho”, afirmou. Nesta ação de hoje, participaram policiais militares, bombeiros, servidores municipais, Exército Brasileiro e a sociedade em geral.

Foto: Francis Leone                                                                                                     

“É um dia especial para lembrarmos a comunidade sobre a importância da segurança no trânsito. As pessoas estão com muita pressa e com muita falta de educação no trânsito, e isso pode causar danos irreversíveis. O trânsito é algo imprescindível para a harmonia de uma cidade e a gente espera que com isso, consigamos ampliar a divulgação, para que nossos moradores tenham mais consciência”, destacou o prefeito Odilon Ribeiro, presente no evento.

Foto: Francis Leone                                                                                  Prefeito Odilon Ribeiro

Na semana passada, todos os envolvidos na simulação participaram de um treinamento com o Corpo de Bombeiros de Aquidauana, como forma de se prepararem adequadamente para ação, tendo em vista que o objetivo é trazer a gravidade o mais próximo possível da realidade. Para tanto, até mesmo sangue de mentira será usado nas vítimas. “Vamos mostrar como é o trabalho de atendimento das ocorrências”, pontuou o capitão Vinicius Barbosa.

Foto: Francis Leone                                                                     Capitão Vinicios Barbosa
 

“O objetivo desta simulação é impactar a sociedade com relação ao grande número de acidentes que temos visto não só em Aquidauana, mas em todo o Brasil. A gente tem visto altos índices e aqui no nosso município as estatísticas são crescentes com relação ao número de acidentes com vítimas. Por isso, temos que impactar a população e pedir mais colaboração”, disse o Capitão Ferraz, da Polícia Militar.

Foto: Francis Leone                                                  Capitão Ferraz/ Polícia Militar de Aquidauana

Com informações de Francis Leone

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