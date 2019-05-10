Colecionadora aquidauanense coloca à venda peças de arte no Clube dos Médicos

Amor à arte - Yara Penteado é reconhecida em todo estado pelo movimento cultural, haja vista seu histórico de trabalho junto a nomes consagrados no cenário das artes e literatura, como Idara Ducan, uma das idealizadoras dos festivais de Música do Mercosul assim como os festivais de Arte e Cultura Latino-Americana em Corumbá (embrião do que viria ser o atual Festival América do Sul). Yara também atuou ao lado da icônica Maria da Glória Sá Rosa, expoente da literatura sul-mato-grossense, primeira diretora-presidente da Fundação de Cultura de MS, pasta criada em 1979.

Na próxima quarta-feira (15) a aquidauanense Yara Penteado, especialista e amante das artes plásticas, coloca parte de seu acervo à venda aos interessados. O coquetel da exposição será oferecido às 19h30, no Clube dos Médicos de Aquidauana. As telas e demais objetos vintage que fazem parte da coleção da curadora ainda ficarão expostos durante os dias 16 e 17 de maio, no mesmo local.

A aquidauanense estudou o antigo ginásio e científico como interna no Colégio Auxiliadora, no Rio de Janeiro. Após o fim dessa etapa, Yara retornou a Aquidauana e cursou Letras na UFMS (CPAQ).

Yara Penteado coloca parte de seu acervo à disposição para venda. Foto: Francis Leone

A curadora tem mestrado em antropologia social pela Universidade Federal de Brasília (UNB) e fez longa carreira como professora, em Aquidauana, no colégio Cândido Mariano. De volta a Campo Grande, trabalhou como funcionária pública em diversas áreas, como assessora, diretora do Arquivo Público do Estado de Mato Grosso do Sul, diretora da Escola de Saúde Pública Dr. Jorge Nasser e seguiu também a carreira de professora no Cesusp, na antiga Fucmat (hoje UCDB) e UFMS.

Atuação - O interesse de Yara pelas artes plásticas e arte popular começou cedo, como colecionadora, ainda em Aquidauana. Foi coordenadora de Cultura em 1973 e, no ano seguinte, criou o Museu de Arte Popular, com mais de 400 peças representativas do até então Estado de Mato Grosso, antes de sua divisão.

Nessa ocasião, para a inauguração do Museu de Arte Popular, autoridades marcaram presença, como o governador do estado à época, Dr. José Fragelli, o secretário de educação, professor Areias, o secretário de Saúde, Dr. Gabriel Novis Neves. a diretora do CPAQ/UFMS, a professora Dóris Mendes Trindade, que hoje é homenageada, com seu nome, em uma das maiores escolas estaduais de Aquidauana.

Nessa época, Yara Penteado se aposentou, mas continuou ativa no cenário cultural. A curadora abriu uma galeria de artes em Campo Grande, que contava com acervo próprio de mais de 500 peças.

Um das telas que estarão à disposição do público interessado. Foto: Francis Leone

No ano de 2000, virada do século, Yara assumiu o desafio de ser coordenadora de Cultura do município de Aquidauana. A curadora retornou à Capital em 2006, lá permanecendo por 13 anos, mas sempre atuante, escrevendo livros e envolvida no mundo das artes.

Há 4 anos, Yara permanece como curadora do Espaço Energia da Energisa, localizado na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, com exposições periódicas e de muito sucesso.

Reconhecimento

Yara Penteado foi agraciada com o título de cidadã honorária de Campo Grande. Durante as comemorações do centenário da Capital, foi escolhida como uma das 100 mulheres pioneiras nos 100 anos do município, com biografia publicada no livro que registra a história da Cidade Morena.

A curadora escreveu diversos artigos e ensaios em jornais, revistas e possui 4 livros publicados. Participou de diversos congressos, simpósios, palestras, nacionais e internacionais, muitos deles como palestrante.

“Estou em Aquidauana, atuante, com vários projetos à espera de implementação. Essa exposição terá parte da minha galeria, pois há muitas peças e temos essa tendência acumuladora que é preciso desfazer. Mas para mim, não existe uma mais especial. Cada uma tem um olhar, sentimento, uma cor, um chamado. Por isso, não tenho preferência. Gosto de todas”, finalizou Yara Penteado.

Yara Penteado ao lado de Carol Fialho, organizadora do evento. Foto: Francis Leone

Coquetel da exposição do acervo Yara Penteado

Data: 15 de maio, às 19h30

Local: Clube dos Médicos - R. Cel. João de Almeida Castro, 127-5 – Centro.

As peças ficarão à disposição para venda nos dias 16 e 17 de maio, no mesmo local.