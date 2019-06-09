Arruaça na aldeia Limão Verde termina com duas vítimas espancadas a pauladas, chutes e pedradas

Aldeia Limão Verde
Vítimas foram socorridas pela ambulância da aldeia; moradores silenciam por temer represálias
Madrugada deste sábado (8) por volta das 3 horas da madrugada, um homem de 32 anos e outro rapaz de 19, moradores da aldeia Limão Verde, foram severamente agredidos por tentar conter um rapaz que fazia arruaça acelerando a motocicleta na avenida principal da aldeia.
Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito, que estava na companhia de mais dois indivíduos, não gostou de ser repreendido e o trio, com pedaços de pau começaram a bater na vítima de 39 anos, com golpes na cabeça. A vítima conseguiu sair correndo, ensanguentado.
Enquanto isso, o outro rapaz de 19 anos também sofreu agressões do bando, com pauladas na cabeça. Ele caiu no chão e ainda sofreu chutes e pedradas dos agressores, que deixaram o local.
As vítimas foram socorridas pela ambulância da aldeia, e encaminhadas ao Pronto Socorro de Aquidauana. O homem de 32 anos levou 7 pontos na cabeça e apresentou escoriações no braço e na mão direita.
Já o rapaz de 19 anos levou 5 pontos na cabeça e teve inchaço nas duas mãos e antebraços. Conforme o registro policial, as vítimas relataram que o trio vive fazendo baderna na aldeia e que, constantemente, cometem agressões contra os moradores da localidade.
Ainda segundo as vítimas, ninguém teria coragem de denunciar os agressores por temer represálias. Dois deles seriam irmãos, inclusive. O caso, que foi registrado no início da noite deste sábado, segue em investigação policial para as medidas cabíveis.
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