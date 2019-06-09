Mulher é ameaçada de morte e apanha com facão de ex que não aceita separação

Ontem às 19h30 a Polícia Militar foi acionada para conter um homem de 34 anos no Jardim Aeroporto II. A vítima, uma mulher de 38 anos, foi agredida pelo ex-companheiro, já que não aceitava a separação. O agressor teria chegado bêbado à casa da ex-mulher e chegou a bater em sua cabeça com um facão, tentando matá-la.

A mulher foi socorrida pelos vizinhos com uma lesão no joelho direito, após uma queda, e inchaço na cabeça. Os policiais fizeram rondas para encontrar o suspeito, que fugiu do local, mas deixou seus pertences no quintal da vítima. Ela foi encaminhada à DP para receber orientação quanto aos procedimentos de proteção.