Mulher é ameaçada de morte e apanha com facão de ex que não aceita separação

Aquidauana
Agressor fugiu do local, mas deixou pertences no quintal da ex-companheira
Ontem às 19h30 a Polícia Militar foi acionada para conter um homem de 34 anos no Jardim Aeroporto II. A vítima, uma mulher de 38 anos, foi agredida pelo ex-companheiro, já que não aceitava a separação. O agressor teria chegado bêbado à casa da ex-mulher e chegou a bater em sua cabeça com um facão, tentando matá-la.
A mulher foi socorrida pelos vizinhos com uma lesão no joelho direito, após uma queda, e inchaço na cabeça. Os policiais fizeram rondas para encontrar o suspeito, que fugiu do local, mas deixou seus pertences no quintal da vítima. Ela foi encaminhada à DP para receber orientação quanto aos procedimentos de proteção.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
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