Advogado Marcelo Ramsdorf morre aos 54 anos em Aquidauana

Marcelo Ramsdorf / Arquivo Pessoal

O advogado Marcelo Ramsdorf de Almeida, de 54 anos, faleceu na manhã deste domingo (2), em Aquidauana. De acordo com as informações iniciais, ele foi vítima de um infarto enquanto estava em sua residência.

Marcelo era um profissional conhecido na cidade e sua morte causou comoção entre familiares, amigos e colegas da advocacia. Ele deixa duas filhas, a mãe e duas irmãs.

Até o momento, a família não divulgou informações sobre o velório e o sepultamento. Os horários e o local das cerimônias deverão ser informados posteriormente.

Familiares e amigos lamentam a perda nas redes sociais, destacando sua trajetória profissional e seu convívio com a comunidade aquidauanense.

Neste momento de dor, O Pantaneiro manifesta solidariedade aos familiares e amigos de Marcelo Ramsdorf de Almeida, desejando força e conforto para enfrentar esta irreparável perda