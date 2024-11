Ainda dá tempo de aderir ao Programa Concilia Aquidauana

Fachada da prefeitura / Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana ainda recebe inscrições para o Programa Concilia Aquidauana, que possibilita aos cidadãos a regularização de suas dívidas com descontos vantajosos. O mutuário aderir ao programa até o dia 20 de dezembro de 2024 terá acesso a um desconto de 100% em juros e multas sobre o valor devido, aplicável para pagamentos em parcela única realizados até o dia 27 de dezembro de 2024. A iniciativa se destina a dívidas geradas até o final de 2023, e visa incentivar os munícipes a encerrar o ano de 2024 em dia com o município.

O programa é uma medida importante para os contribuintes que buscam quitar suas dívidas e evitar complicações futuras, ao mesmo tempo em que contribuem para a arrecadação do município, o que pode resultar em melhorias nos serviços públicos e infraestrutura para a cidade.

Serviço – O atendimento para negociação está sendo feito no Núcleo de Tributação, localizado na Rua Luiz da Costa Gomes, 564, no Bairro Cidade Nova. Para obter mais informações, os contribuintes podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Finanças (SEMFI) pelo telefone (67) 3240-1400.