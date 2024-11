Começa hoje a 42ª edição dos Jogos da Primavera de Aquidauana

Arquivo, O Pantaneiro

O evento mais esperado do ano pela classe estudantil vai começar. Vem aí Jogos da Primavera! Em sua 42º edição, os jogos terão abertura oficial na noite de segunda-feira (04), às 19h, no Ginásio Poliesportivo de Aquidauana, recém-reformado, pela administração municipal.

As 28 escolas e instituições participantes deverão se apresentar na solenidade de abertura com os alunos devidamente uniformizados e, assim, junto ao público e autoridades participarem do cerimonial de abertura.

Realizado pela Prefeitura de Aquidauana, sob a coordenação da Fundação de Esportes do Município de Aquidauana (FEMA), os jogos tem entrada gratuita, acontecerão diuturnamente de segunda a sexta-feira, ao longo do mês de novembro.

As modalidades disputadas nessa 42ª edição são: futsal, vôlei de quadra e de areia, basquete, handebol, atletismo, canoagem, xadrez, tênis de mesa, judô, karatê, natação e capoeira.

O prefeito Odilon Ribeiro, anfitrião do evento, conclamou a comunidade para participar do evento. "Ao longo de nossa gestão proporcionamos aqui no poliesportivo eventos com emoção, adrenalina e diversão. Sem sombra de dúvidas, essa edição não será diferente, a FEMA está preparando uma festa bonita e emocionante para os alunos desportistas e para as famílias. Esperamos vocês!".

"Nossa equipe está cuidando de todos os detalhes para entregar uma festa inesquecível para nossos alunos, que ao longo do ano treinam se preparando para os Jogos da Primavera. Venham prestigiar! Teremos uma atração especial!", completou o coordenador geral do evento e diretor-presidente da FEMA, Wellington Moresco.