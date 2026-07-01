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Futebol

Aquidauanense anuncia rescisão contratual com atacante Walter

Atleta deixa a equipe menos de um mês após ser anunciado como a principal contratação para a Série B

Rhobson Tavares Lima - Jornalista

Publicado em 01/07/2026 às 14:33

Atualizado em 01/07/2026 às 15:25

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Aquidauanense divulgou nota oficial para anunciar que Walter deixou o clube em acordo com a direção / Reprodução

Em nota divulgada nesta quarta-feira (01º), o Aquidauanense comunicou a rescisão contratual com o atacante Walter, anunciado no mês passado pelo clube.

De acordo com o presidente do Azulão, Edílson Fernandes Leite, o Xandico, a decisão foi tomada em acordo com o próprio atleta.

Aos 36 anos, Walter já atuou por clubes tradicionais do futebol brasileiro, como Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Goiás e Athletico Paranaense, além de uma passagem pelo Porto, de Portugal. No ano passado, defendeu o CRA (Clube de Regatas Aquidauana) e foi nome importante no acesso do time para a Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense.

No Azulão, foi contratado com o mesmo objetivo de liderar a campanha na segunda divisão, porém, nas duas partidas disputadas até aqui, começou no banco de suplentes.

Walter ao final da partida contra o Comercial, quando entrou no segundo tempo

O Aquidauanense estreou vencendo o Comercial por 1 a 0, em casa, e, no último fim de semana, foi até Três Lagoas e acabou derrotado pelo Misto, 2 a 0. Com três pontos, a equipe finalizou a segunda rodada na sexta posição - os dois primeiros colocados sobem para a Série A.

Veja a íntegra da nota divulgada pelo clube:

"O Aquidauanense Futebol Clube comunica que, em comum acordo, o atleta Walter não faz mais parte do elenco do clube. A rescisão contratual foi decidida em conjunto entre a diretoria e o jogador.

O Aquidauanense agradece ao atleta pelo profissionalismo e pelo trabalho realizado durante o período em que defendeu nossas cores, desejando-lhe muito sucesso na continuidade de sua carreira.

Edílson Fernandes Leite (Xandico)
Presidente do Aquidauanense Futebol Clube"

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