Aquidauanense é destaque em reportagem nacional

Luiz Fernando recebe reconhecimento do MIT / Arquivo Pessoal

O aquidauanense Luiz Fernando da Silva Borges,de 26 anos, virou notícia nacional pelo seu trabalho e reconhecimento na área da neurociência.

O site Terra publicou uma matéria a respeito do trabalho de Borges que foi reconhecido pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Ele foi incluído em uma seleta lista de empreendedores de até 35 anos por suas contribuições à área da neurociência.

Luiz Fernando é autodidata e se destacou logo cedo. Nasceu e cresceu em Aquidauana e contou à reportagem nacional que não tinha muitos acessos ou recursos, mas o estudo era incentivado desde sempre dentro de casa. Aos 12 anos, a família adquiriu o primeiro computador, o que permitiu a ele não ter barreiras e se aprofundar nos estudos.

Ele destaca que morou em uma vizinhança violenta e algumas vezes nem conseguia entrar em casa. “Na minha rua tinha dois pontos de vendas de drogas, já cheguei em casa e tinha batida policial. Não conseguia entrar em casa porque a rua estava fechada. Já aconteceu de traficante cair dentro de casa fugindo da polícia, pessoas já foram assassinadas na esquina da minha rua, então esse é o ambiente que eu morava [...] Creio que o investimento na educação, para eu conseguir ficar dentro de casa e conhecer o mundo por meio dos livros, por meio da televisão e do PC, foi essencial”.

O autoditada está cursando Engenharia da Computação e quer criar as oportunidades que não teve na juventude em Aquidauana. Assim, ele fundou a Kortex Corp, empresa que visa democratizar o ensino da neurotecnologia, fomentar pesquisas e até financiar projetos promissores. A empresa funciona em São Paulo, cidade onde mora desde 2019.

A ideia da Kortex, além de colocar o Brasil como referência no ramo, é preparar as próximas gerações para as profissões do futuro.

Honrarias

A honraria não é de longe a primeira conquista do brasileiro, que já foi reconhecido com "altas habilidades e superdotação" pelo núcleo governamental especializado neste tipo de identificação, o Núcleo de Atividades de Altas Habilidades–Superdotação (NAAH/S), unidade de Campo Grande (MS).

Antes mesmo de entrar na faculdade, ele desenvolveu um método para controlar próteses robóticas com sensibilidade tátil, ou seja, a pessoa amputada pode não somente retomar os movimentos com o braço mecânico, bem como pode sentir a temperatura do objeto que está tocando ou segurando.

Esse avanço no campo da neurotecnologia lhe rendeu uma premiação do Lincoln Laboratory do MIT, que batizou o asteroide 33503 de Dasilvaborges em sua homenagem.

Estudo

Ainda segundo o Terra, entre os 14 e 16 anos, cursando o ensino médio e o técnico em informática no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) – onde adquiriu boa parte de sua noção em relação à programação –, ele já demonstrava um leve interesse pela neurotecnologia.

Participante ativo de feiras de ciência, ele desenvolveu um sistema embrionário que tinha como objetivo viabilizar a comunicação de equipes médicas com pacientes em coma. O projeto, por mais inicial que fosse, lhe rendeu duas vitórias na categoria engenharia biomédica em 2016 e 2017, no Intel International Science and Engineering Fair, prêmio promovido pela multinacional Intel e que destaca projetos em ciência e engenharia.

Premiações

Aos 18 anos, Luiz Fernando já tinha conquistado mais de 60 prêmios científicos, conforme seu site oficial. Em 2019, após um ciclo de palestras pelo País, mudou-se para São Paulo, onde estudou no Insper e, durante a pandemia, desenvolveu uma espécie de ventilador pulmonar de baixo custo, além de incentivar a vacinação infantil com uso da realidade virtual no SUS.

Trajetória

Luiz Fernando iniciou a graduação no Inteli em 2022, ano em que fundou a Kortex Corp, para disponibilizar recursos e transformar o Brasil em um celeiro de novas oportunidades na neurotecnologia. “O foco principal da empresa é a educação. Existem plataformas já prontas para receber essas aulas online, hoje em dia tem tantos cursos vazios, de coisas que não agregam muito conteúdo, pensei: ‘Porque não ocupar esses espaços com tecnologia?’”.

A ideia da empresa é atrair interessados no ramo da neurociência, tecnologia e programação e realizar um nivelamento de conhecimento. Todo esse processo é realizado a partir de aulas online e, assim que concluído, o discente poderá adquirir um kit com peças fundamentais para desenvolver seus próprios sistemas e ideias.

Projetos promissores e pioneiros, têm a possibilidade, inclusive, de ganhar o suporte financeiro da instituição.

“A minha vida foi transformada graças a fazer projetos com neurotecnologia, apresentar esses projetos em feiras de ciências, conhecer o mundo, representando o Brasil lá fora, ganhei mais de 60 prêmios, dentre eles o asteroide 33503 DaSilvaBorges, porque não dar essa mesma oportunidade? Só que dando essa mesma oportunidade da questão didática, de aprendizado, e oferecer com isso um mega plano de carreira, dentro de uma empresa só. Então, é uma empresa de ensino, pesquisa e desenvolvimento de produtos. A Kortex Corp vai preparar as pessoas para profissões que ainda não existem, para desenvolvedores de aplicativos e interfaces neurais, para trabalhar com realidade aumentada e muito mais”.