Atendendo em uma calçada de Aquidauana, Rafael sonha em abrir sua barbearia

Ryan Santos / Jornal O Pantaneiro

Enxergar oportunidades onde outros veem dificuldades. Foi assim que Rafael Ricardo de Oliveira, de 30 anos, encontrou uma maneira de seguir seu sonho ao abrir uma barbearia improvisada na calçada de sua casa, localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, no Bairro Alto, em Aquidauana.

Em conversa com O Pantaneiro, o barbeiro relatou sua paixão pela profissão e o desejo de, um dia, ter seu próprio estabelecimento.

"Me apaixonei pela barbearia, vi muitas pessoas cortando, e resolvi tentar. Percebi que tenho esse dom. Por enquanto, ainda não consegui a minha barbearia, então, para trazer o pão de cada dia, eu atendo em casa, atendo na calçada. Qualquer oportunidade que me aparecer, eu faço o meu serviço. Meu sonho é ter uma barbearia", revelou Rafael.

Rafael transforma calçada em barbearia e sonha com seu próprio negócio - Foto: Ryan Santos/Jornal O Pantaneiro

Mesmo diante de desafios, ele continua trabalhando arduamente para sustentar sua família. Além de cortar cabelos e fazer barba, Rafael exerce outras atividades para garantir o sustento. "Eu trabalho no hortifrúti e também como garçom à noite. Eu tenho um filho de 4 meses e uma esposa, que está na luta comigo, está ao meu lado."

Natural de São Paulo, Rafael falou sobre as experiências que o trouxeram para o Mato Grosso do Sul. "Eu nasci em São Paulo e tive algumas experiências de vida. Meu pai mora no Cristo Rei, em Anastácio, então vim para cá. Estou em um recomeço, passei por muitas histórias positivas e negativas", comentou.

Determinado, Rafael atende na calçada e almeja abrir sua própria barbearia - Foto: Ryan Santos/Jornal O Pantaneiro

Emocionado, ele reflete sobre suas oportunidades e desafios. "Eu vou chorar… sou uma pessoa que teve bastante oportunidade, mas, por atitudes minhas, acabei perdendo tudo. Mas Deus me dá outra chance e estou dando o meu melhor. Trabalho no hortifrúti para sustentar minha família. Hoje, não preciso fazer nada de errado, não preciso mexer com nada de ninguém ou ficar nas esquinas. Só quero fazer o bem."

Rafael transforma a calçada da Rua Estevão Alves Corrêa em sua barbearia, mas também oferece serviços a domicílio, cortando cabelo e fazendo barba. Para quem deseja contratar seus serviços, basta entrar em contato pelo número (19) 98141-4905.

Assista à reportagem: