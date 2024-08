Com apoio familiar, Raquel Ribeiro brilha no velocross e almeja novos desafios

A jovem piloto que conquista pódios com a família / Divulgação / Arquivo

Com o apoio constante de sua família, incluindo seus pais, Ronei Ribeiro e Patrícia Ribas, Irmas Talyta e Ester e de seus tios e tias, a jovem aquidauanense Raquel Ribeiro, de 21 anos, vem quebrando barreiras e conquistando pódios no Velocross.

Em entrevista ao Jornal O Pantaneiro, Raquel contou que sua paixão pelo Velocross começou com 17 anos e tem raízes familiares. “Essa paixão vem de família. Meu pai era piloto de speed, e desde pequena ele me levava para as pistas, o que foi cultivando esse amor pelo esporte. Quando cheguei à adolescência, estava passando por uma fase muito difícil, e uma forma de sair dessa situação foi entrando no Velocross. Eu já era apaixonada, mas agora podia liberar toda a adrenalina e emoção dentro da pista.”

Raquel destacou que o Velocross uniu ainda mais sua família. “É um esporte em que me sinto em casa, porque consegui reunir minha família dentro da pista.”

Entre suas principais conquistas, Raquel já alcançou os títulos de Campeã do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Velocross 2022, Campeã da Copa Conesul de Velocross 2023 e Campeã do Campeonato Estadual de Velocross 2024.

Raquel começou a competir com 16 anos - Divulgação/Arquivo

A trajetória de Raquel é marcada por desafios e superações. “Eu me sinto realizada, porque tentei vários esportes e não me adaptei a nenhum. Mas na moto, tudo deu certo. Me dediquei, me esforcei e consegui os apoios, especialmente da minha família.”

Raquel também mencionou o incentivo que recebe de outros pilotos. “Estreei na categoria masculina, intermediária nacional, e tenho muito apoio dos pilotos mais experientes, que me ajudam bastante. A rivalidade fica apenas dentro da pista; fora dela, recebo muita ajuda”, ressaltou Ribeiro.

Família Ribeiro - Foto: Divulgação/Arquivo

Para o próximo ano, a piloto planeja expandir seus horizontes além das fronteiras do Mato Grosso do Sul, com sua equipe planejando uma temporada no Paraná. “Nosso objetivo é competir no campeonato paranaense como preparação para o Brasileiro. Estamos avançando nas etapas, e eu, meu pai e minha mãe vamos treinar intensamente para isso. Eles me ajudam muito, e tenho todo o apoio necessário. No ano que vem, nosso foco é o Paranaense.”