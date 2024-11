Dia Nacional do Livro reúne 240 alunos na Biblioteca Roda Viva em Aquidauana

Evento reuniu diversos alunos / Arquivo Pessoal

Um evento com contação de histórias, brincadeiras literárias, declamação de poemas e sorteio de livros levou 240 alunos das escolas de Aquidauana à Estação Cultural da cidade, organizado pela Biblioteca Roda Vida, em comemoração ao Dia Nacional do Livro, celebrando em 29 de outubro.

O evento foi realizado na sexta-feira (1) com alunos das escolas visitantes: EEP Marly Russo Rodrigues, CMA Emília Alves Nogueira e E.E. Felipe Orro.

A Biblioteca Comunitária Roda Viva existe desde 2009 e todos os anos a direção do local organiza um evento para comemoração do dia do livro infantil celebrado em abril e o dia nacional do livro, em 29 de outubro.

Segundo a coordenadora da biblioteca, Regina Célia Menezes da Costa, a iniciativa, primeiramente de montar a biblioteca é para fazer a corrente do bem e mostrar para as crianças e leitores, a importância da leitura. “Tanto para quem está estudando, quanto para quem está fora do contexto escolar, mas a leitura é para formação de vida mesmo, formar a pessoa, ajudar na sua formação pessoal, profissional, espiritual, então a leitura é fundamental”.

Ainda conforme Regina, os eventos são consideráveis também para fazer com que as crianças vejam a importância da leitura, do ler, do estudar. “Precisamos mostrar quer ler não é sua uma função na escola, mas sim para vida e o ler transcende. A escola é para sua formação pessoal, espiritual, emocional e também conhecimento e também formação escolar”.

Portanto, o evento foi a 13º edição. “Todos os convidados falam sobre a importância de ler, o ato de ler, de estudar, seguir na leitura e nos estudos. Todos os convidados, geralmente, fazem essa conversa rápida assim com os alunos. Em seguida, fazem a sua apresentação, que a gente põe que é a encenação de um teatro. Declamação de poemas, teatro, jogral de poemas”.