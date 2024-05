Governo finaliza licitação da Lagoa Comprida e ordem de serviço será assinada

Divulgação

Aquidauana vai dar um passo significativo em direção ao seu desenvolvimento turístico e urbano, com as melhorias e investimentos que serão feitos na revitalização do Parque da Lagoa Comprida, no coração da cidade.

Uma das etapas burocráticas do convênio entre a Prefeitura de Aquidauana e o Governo do Estado foi oficializada ontem, 16, que é o resultado da licitação da obra, publicado ontem Diário Oficial do Estado.

A publicação no Diário Oficial conforme anunciou o Governo do Estado, torna pública a empresa vencedora do certame para executar as obras, divididas em dois lotes, sendo o primeiro no valor de R$ 15,99 milhões e o segundo de R$ 5,99 milhões.

“Este investimento faz parte de um convênio do Governo do Estado e a prefeitura, fruto de uma gestão municipalista e de uma parceria que conquistamos com o governador Riedel para atender esse sonho nosso e da população, que é ter um parque ainda mais bonito, organizado e estruturado para lazer, turismo e prática de atividade física. Nos próximos dias já estaremos assinando a ordem de serviço, vou convidar o governador Riedel para estar conosco aqui e juntos vamos ver a obra começar”, destacou o prefeito Odilon Ribeiro.

Segundo detalhou o prefeito Odilon, essa obra traz um complemento importante, que é a mobilidade urbana próximo ao parque, que vai melhorar com as ruas pavimentadas. “O projeto de revitalização vai melhorar a infraestrutura do parque, mas também contemplará a área urbana próxima ao local, pois terá pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e a construção de uma ciclovia”, elencou o prefeito.

Estas iniciativas não apenas melhorarão a estética e a acessibilidade da região, mas também contribuirão para a qualidade de vida dos moradores, promovendo um ambiente mais seguro, organizado e propício para atividades ao ar livre. A estimativa é que essa obra seja concluída em até dois anos após o início dos trabalhos.

O convênio celebrado foi assinado pelo governador Eduardo Riedel e o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, com a presença dos secretários de Estado e dos secretários e vereadores de Aquidauana no dia 22 de março, em reunião na Governadoria.

O Parque - O Parque Natural Municipal da Lagoa Comprida foi criado em 2001, com o objetivo de preservar o ecossistema natural de grande relevância ecológica e beleza cênica, protegendo o patrimônio natural e cultural da região.

A área do parque tem aproximadamente 74 hectares e está localizada bem próxima ao Córrego João Dias. Possui a maior lagoa urbana de Aquidauana, com rica biodiversidade, composta por centenas de espécies de aves, anfíbios, mamíferos, peixes e répteis, além de árvores e plantas aquáticas.

Com os cuidados e manutenção que o parque passou a receber por parte da atual Administração Municipal a partir de 2017, o local passou a ser o espaço público mais frequentado pelas famílias, jovens, idosos e crianças, além de se tornar ambiente propicio para diversas atividades ambientais, culturais, esporte e lazer.



Crédito: Imprensa Prefeitura de Aquidauana - MS. url: https://www2.aquidauana.ms.gov.br/noticia/7663/lagoa-comprida-governo-finaliza-licitacao-da-obra-e-ordem-de-servico-sera-assinada-nos-proximos-dias-pelo-prefeito-e-governador