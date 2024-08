Jogos dos Povos Indígenas de Aquidauana entram no segundo dia

A 13º edição dos Jogos dos Povos Indígenas de Aquidauana estão no seu segundo dia. A disputa começou na quarta-feira (31) e segue até o dia 3 de agosto. O evento tem o objetivo de fortalecer não apenas o esporte, mas também a cultura Yahikapunenoe.



Celebração da Cultura e do Esporte



Durante os quatro dias de competição, que se estendem até 3 de agosto, os participantes celebrarão suas tradições por meio de diversas modalidades esportivas. De acordo com o cacique Julison, o evento não apenas destaca o talento atlético das comunidades indígenas, mas também promove a integração entre os povos, reafirmando o vínculo com suas raízes culturais.



“O evento é uma oportunidade de mostrar o quanto somos unidos e de celebrar nossa identidade através do esporte e da cultura”, disse o cacique Julison.



Promovendo a Diversidade Cultural



Os Jogos dos Povos Indígenas não são apenas uma competição esportiva; eles representam uma celebração da diversidade cultural e da riqueza histórica das tradições Yahikapunenoe. Este ano, os jogos prometem ser uma festa de união e respeito mútuo entre todos os participantes.



Os jogos incluem uma variedade de modalidades esportivas tradicionais, cada uma refletindo aspectos importantes da cultura e da vida comunitária das populações indígenas.



Expectativas



A expectativa é de que os 13° Jogos dos Povos Indígenas de Aquidauana promovam não apenas o espírito competitivo, mas também um profundo senso de comunidade e preservação cultural. O evento serve como um lembrete do valor da diversidade e do patrimônio cultural que os povos indígenas trazem para a região.



A comunidade de Aquidauana está ansiosa para acolher os visitantes e participantes, celebrando juntos a cultura Yahikapunenoe e fortalecendo os laços de amizade e respeito.



Não perca a oportunidade de testemunhar este evento único que celebra a cultura, o esporte e a união dos povos indígenas de Aquidauana.