Prefeitura vai construir nova Praça Esportiva no bairro Santa Terezinha

Divulgação

Aquidauana está prestes a dar um grande passo em termos de infraestrutura urbana com a criação de uma nova Praça Esportiva no Bairro Santa Terezinha. A Prefeitura local aguarda a aprovação final da Caixa Econômica Federal para a liberação dos recursos necessários para a construção do novo espaço, que promete revitalizar a área e proporcionar novas oportunidades de lazer e esporte para a comunidade.

O projeto já recebeu a aprovação do Governo Federal e está integrado ao PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), dentro do eixo de infraestrutura. Esse programa seleciona projetos sugeridos pelas prefeituras e visa a melhoria de diversos aspectos urbanos. A iniciativa demonstra o compromisso da administração municipal com o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos.

A nova praça será localizada na rua Dr. Claudio Fernando Stella, nas proximidades do ESF São Pedro, onde anteriormente havia uma quadra esportiva desativada. Em entrevista, o prefeito Odilon Ribeiro destacou a importância histórica do local, lembrando das atividades passadas, como jogos, festas juninas e bingos. “Com o passar dos anos, a praça acabou desativada. Mas nossa equipe de engenharia projetou uma nova praça e solicitou recursos no PAC. Estamos ansiosos para começar a construção e entregar um espaço bonito e funcional para a comunidade. A ideia é que as famílias possam aproveitar o local para jogar bola, brincar e tomar um tereré no fim da tarde”, afirmou Ribeiro.

O projeto prevê a construção de diversas instalações novas. Entre elas estão um campo de futebol society, uma pista de caminhada, uma quadra de basquete 4x4, um playground, cercamento com alambrado, iluminação adequada, paisagismo e drenagem ao redor da praça. Com um orçamento estimado em pouco mais de R$ 1,4 milhão, a obra será realizada do "zero", substituindo completamente a estrutura antiga.

A nova Praça Esportiva visa atender às necessidades da população, proporcionando um espaço moderno e atraente para a prática de esportes e atividades recreativas. A expectativa é que a construção inicie em breve e que o novo espaço se torne um importante ponto de encontro e lazer para os moradores do Bairro Santa Terezinha.

