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Eleições 2026

Odilon Ribeiro tem candidatura a deputado estadual oficializada pelo PL

Ex-prefeito de Aquidauana destacou compromisso com o Pantanal e pediu apoio aos eleitores para chegar à Assembleia Legislativa

Redação O Pantaneiro

Publicado em 01/08/2026 às 12:47

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Odilon Ribeiro discursa durante convenção do PL-MS neste sábado / Reprodução

O ex-prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro teve a candidatura a deputado estadual oficializada pelo PL (Partido Liberal) durante a convenção estadual da legenda, realizada na manhã deste sábado (01), em Campo Grande. O evento reuniu lideranças políticas e definiu as chapas que disputarão as eleições de 2026 em Mato Grosso do Sul.

Em seu discurso, Odilon destacou a responsabilidade de representar a região pantaneira na Assembleia Legislativa e pediu que os eleitores analisem o histórico e o perfil dos candidatos antes de definir o voto.

"A partir de hoje, sou candidato a deputado estadual pelo PL. Quero pedir o apoio de cada um de vocês, que analisem o meu perfil, a minha pessoa e cada candidato. Tenho certeza de que vocês farão uma boa escolha", afirmou.

Odilon também declarou apoio às candidaturas do governador Eduardo Riedel (PP), que disputará a reeleição, e dos postulantes ao Senado Reinaldo Azambuja (PL) e Capitão Contar (PL), além de citar o projeto nacional liderado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República.

Durante a fala, o ex-prefeito de Aquidauana reforçou o compromisso de atuar em defesa dos municípios pantaneiros.

"Quero pedir à região do Pantanal que conte comigo. Nós vamos trabalhar pelo desenvolvimento, para o crescimento e o progresso da região pantaneira".

Após a homologação, Odilon voltou às redes sociais para agradecer o apoio recebido durante a convenção e afirmar que inicia a campanha motivado para o desafio.

"Acabo de participar da convenção estadual do PL e saio desse momento com o coração cheio de alegria, gratidão e esperança. É o início de uma caminhada desafiadora, mas que abraço com coragem, responsabilidade e muita fé em Deus", escreveu.

Segundo o ex-prefeito, a campanha será conduzida com diálogo e proximidade da população.

"Quero caminhar ao lado das pessoas, ouvindo, dialogando e defendendo os interesses da nossa gente. Conto com o apoio e a confiança de cada um de vocês nessa missão".

Composição política definida

A convenção também marcou a definição do arco de alianças governistas, que inclui os seguintes partidos: Federação União Progressista, PSDB/Cidadania, Avante, PL, Republicanos, PSD e MDB, que estarão juntos nas eleições estaduais. O Republicanos oficializou que o atual vice-governador Barbosinha segue na função na chapa de Riedel.

Mais cedo, neste sábado, o senador Nelsinho Trad (PSD) anunciou que desistiu da candidatura à reeleição para integrar, como suplente, a chapa encabeçada pelo ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente do PL em MS.

Como serão as eleições deste ano

Em 2026, os eleitores brasileiros vão às urnas em dois domingos do mês de outubro O primeiro turno será realizado em 04 de outubro. Já o segundo turno, nos locais em que ele for necessário, está marcado para 25 de outubro.

No primeiro turno, pela ordem na urna eletrônica, os eleitores irão escolher deputados estaduais e distritais; deputados federais; senadores; governadores dos 26 estados e do Distrito Federal; presidente da República.

Já no segundo turno, a nova votação acontece apenas nos estados ou em todo o país, no caso da eleição presidencial, se nenhum candidato aos governos estaduais ou à Presidência da República alcançar a maioria absoluta dos votos válidos no primeiro turno – ou seja, 50% mais um.

Importante lembrar que, nas eleições de 2026, estarão em disputa duas vagas para o Senado Federal em cada estado.

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