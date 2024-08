Previsão de chuva traz esperança para o Pantanal

Apesar da previsão de um baixo volume de água, a expectativa da chegada de chuvas para final desta semana já acende a esperança de dias melhores para as cidades do Pantanal que sofrem com os inúmeros incêndios na região.

De acordo com o site Climatempo, está previsto para Aquidauana (MS) aproximadamente 20mm de chuva na próxima quinta-feira, 08. Já na sexta-feira, o volume será menor, 08mm. Esta é a mesma previsão para as cidades de Miranda (MS) e Corumbá (MS), que também sofrem com as graves queimadas no Pantanal.