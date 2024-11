Radialista encontra jacaré em frente de casa em Aquidauana

Você Repórter

Na manhã de hoje, 18, a radialista Mônica Santos foi surpreendida ao encontrar um jacaré na porta de sua casa, localizada na Rua Sete de Setembro, no Bairro Guanandy, em Aquidauana, Mato Grosso do Sul. O animal estava próximo ao córrego Guanandy, área onde sua presença é incomum, segundo moradores locais.

A Polícia Militar Ambiental (PMA) foi acionada e realizou o resgate com sucesso, devolvendo o jacaré ao seu habitat natural. Mônica relatou o susto ao se deparar com o réptil.

"Foi um alvoroço na vizinhança. A gente não está acostumado com isso, mesmo morando perto do córrego. Era um animal de porte médio, não muito grande, mas assustador por ser perigoso fora do seu habitat", afirmou.

Ela destacou que a vizinhança, geralmente tranquila, foi tomada por curiosidade e preocupação, especialmente pela presença de cachorros na área, o que poderia colocar em risco tanto os moradores quanto o próprio jacaré.

"Graças a Deus, a PMA agiu rápido e tudo terminou bem. É um alívio saber que o animal foi devolvido à natureza em segurança", completou.

De acordo com a PMA, situações como essa podem ocorrer em regiões próximas a córregos e áreas verdes, especialmente em períodos de estiagem, quando os animais saem em busca de água e alimento. A corporação reforça a importância de acionar as autoridades ambientais em casos semelhantes, evitando colocar em risco a segurança dos moradores e do animal.