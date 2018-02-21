Algumas instituições suspendem as aulas nesta quarta-feira

Enchente
Solidários aos alunos e professores residentes em Anastácio, UEMS e UFMS suspendem as aulas.
Instituições suspendem as aulas por conta da enchete que assola a região.
Diante da cheia do Rio Aquidauana, solidários aos alunos e professores residentes em Anastácio, as aulas da UEMS estão suspensas nessa quarta, 21. A informação foi através da rede social da Instituição. Informações revelam que o volume de chuva na área ontem (20) foi de 193 mm.
Funcionária administrativa da UEMS informa que alunos estarão na praça central realizando uma ação solidária, junto às famílias ribeirinhas.
Em comunicado disponiblizado pela rede social da UFMS Campus de Aquidauana, as aulas estão temporariamente suspensas em virtude da enchente. Assim, está cancelada também a programação de recepção aos calouros.
Solidariedade
O Projeto Formiguinhas do Bem, que existe há 2 anos em Camapuã, veio pela primeira vez no dia 24 de fevereiro trazendo camas, roupas, mantimentos, brinquedos, calçados e além de tudo isso o grupo trouxe SOLIDARIEDADE.
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