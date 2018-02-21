BR 262 foi liberada para tráfego as 22h

Para os motoristas que estão programando realizar o trecho Aquidauana - Campo Grande nesta quarta-feira, 21, a notícia não é das melhores. Infelizmente, o nível da água ainda não baixou e a Rodovia BR 262, na altura da entrada para o Distrito de Piraputanga está parcialmente interditado pela Polícia Rodoviária Federal.

Apenas caminhões e caminhonetes estão passando pelo local na noite de hoje e não há previsão de liberação da pista pelos militares. Durante todo o dia, o transtorno foi vivenciado por motoristas desta BR, que sofreram diversos episódios de congestionamentos causados pela enchente.

O Site O Pantaneiro irá acompanhar a ação na manhã desta quarta-feira e atualizar a situação aos internautas.