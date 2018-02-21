BR 262 foi liberada para tráfego as 22h

Cheia do Rio Aquidauana
Para os motoristas que estão programando realizar o trecho Aquidauana - Campo Grande nesta quarta-feira, 21, a notícia não é das melhores. Infelizmente, o nível da água ainda não baixou e a Rodovia BR 262, na altura da entrada para o Distrito de Piraputanga está parcialmente interditado pela Polícia Rodoviária Federal.
Apenas caminhões e caminhonetes estão passando pelo local na noite de hoje e não há previsão de liberação da pista pelos militares. Durante todo o dia, o transtorno foi vivenciado por motoristas desta BR, que sofreram diversos episódios de congestionamentos causados pela enchente.
O Site O Pantaneiro irá acompanhar a ação na manhã desta quarta-feira e atualizar a situação aos internautas.
Solidariedade
O Projeto Formiguinhas do Bem, que existe há 2 anos em Camapuã, veio pela primeira vez no dia 24 de fevereiro trazendo camas, roupas, mantimentos, brinquedos, calçados e além de tudo isso o grupo trouxe SOLIDARIEDADE.
DESAFIOS ON-LINE
Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Produção local
Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS