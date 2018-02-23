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Motorista utiliza estrada de acesso a Piraputanga e cratera “engole” veículo

Condutor seguia pela estrada após a BR-262 ter sido interditada na região de Aquidauana devido ao alagamento da pista; guincho foi acionado e salvou veículo

Luiz Guido Junior

Publicado em 23/02/2018 às 07:06

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Mais um prejuízo foi registrado em decorrência das chuvas registradas na região de Aquidauana. Ao procurar um desvio da BR-262 que estava interditada por alagamento, um motorista teve o veículo literalmente “engolido”, por uma cratera aberta na MS-450, na região do distrito de Piraputanga.

O acidente aconteceu na última terça-feira (19) quando o funcionário da Leiloeira Boi Remate seguia de Campo Grande para Aquidauana, no veículo VW Saveiro para prestar serviços no município. Em razão da interdição, a opção encontrada foi utilizar o acesso pela MS-450, passando pelo distrito de Palmeiras (Dois Irmãos do Buriti) e Piraputanga.

No trecho próximo à região de morrarias, o veículo escorregou em razão dos buracos na estrada e começou afundar, deixando tempo suficiente apenas para que os ocupantes saltassem da Saveiro que foi encoberta pela água acumulada.

Além do veículo, a empresa relatou prejuízos com equipamentos de filmagem danificados pela água. O seguro foi acionado e o caminhão-guincho foi ao local, removendo a caminhonete.

ACOMPANHAMENTO

O nível do rio Aquidauana ainda registrou elevação na manhã desta sexta-feira (23), visto que ontem (22) a marcação do nível era de 9,22 metros e no início do dia aumentou dois centímetros (9,24 metros).

De acordo com a Defesa Civil, a expectativa é de que as ágaus recuem nos próximos dias e algumas famílias aproveitaram para retornar para casa e conferir os estragos ocasionados em função da cheia.

*Com informações do Campo Grande News



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