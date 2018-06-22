Shows nacionais são confimados para o 11º Moto Show

Jardim
O tradicional Moto Show chega à sua 11ª edição em Jardim, que espera público recorde para este ano. O evento, que atrai apaixonados por motos de todo estado e país, acontece nos dias 06 e 07 de julho.
O Moto Show é uma realização da Prefeitura Municipal de Jardim, e este ano além das atrações regionais, traz duas bandas de renome nacional. IRA, uma das bandas mais emblemáticas de rock se apresenta na sexta-feira, 6 de julho.
No sábado, 7, a atração principal fica por conta dos Detonautas, banda consagrada e detentora de grandes sucessos. Para deixar a festa ainda mais animada, as bandas regionais estarão presentes com um repertório que promete não deixar ninguém parado.
Diversos moto clubes do estado e de outras regiões já confirmaram sua participação. Neste ano, o evento aderiu à Campanha Nacional Zoeira Tô Fora, que tem como objetivo proporcionar um ambiente de qualidade e de confraternização para todos os visitantes.
Uma exposição de carros antigos também marcará presença e promete conectar as máquinas com a natureza. Os visitantes que resolverem esticar a permanência até domingo podem ainda desfrutar das belezas naturais da cidade de Jardim, uma ótima opção para relaxar depois do agito e seguir viagem renovado.
A entrada do evento é gratuita e os visitantes contarão com uma ampla praça de alimentação, Moto Shop e exposição de carros antigos.
Mais informações podem ser adquiridas através do Centro de Atendimento ao Turista, pelo telefone: (67) 3251.1799
Confira a programação completa:
Sexta-feira – 06/07/2018
17h – Recepção de Praça do Encontro
18h – Banda Puro Malte (Palco Alternativo)
20h30min – Banda Tarja Preta (Palco Principal)
22h30min – Show IRA (Palco Principal)
Sábado - 07/07/2018
16h – Circuito Marcha Lenta
17h – Passeio de motociclistas pela cidade
18h – Rezalenda (Palco Alternativo)
20h30min – Tubarões do Rio Formoso (Palco Alternativo)
22h30min – Show Detonautas (Palco Principal)
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