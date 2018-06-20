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Reunião com Fetems e Sinfae discute critérios do edital para concurso de professores e administrativos

Serão mil vagas para professores e 500 para servidores administrativos da Educação

Vanessa Ricarte

Publicado em 20/06/2018 às 08:48

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A equipe de gestão da administração do governo do Estado, responsável pela condução do concurso que irá ofertar 1.500 vagas do quadro funcional da Secretaria de Estado de Educação (SED) apresentou nessa terça-feira (19.6), durante reunião com a Federação dos Trabalhadores em Educação de MS (Fetems) e o Sindicato dos Trabalhadores Administrativos da Educação (Sinfae), o novo formato para seleção de servidores. As mudanças atendem a nova determinação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A partir de agora, serão adicionados aos critérios de seleção de novos servidores os tópicos: investigação social e exame psicotécnico, além do exame de saúde. “Será um trabalho conjunto. Consideramos extremamente importante que os representantes dos servidores estejam sintonizados com essa nova política do Governo do Estado na seleção e ingresso de pessoal, porque são ações que, de fato, vão contribuir com a qualidade do ensino em Mato Grosso do Sul”, observou o titular da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis.

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Por conta das mudanças que deverão ser oficializadas por lei, a matéria será enviada para discussão na Assembleia Legislativa. Ficará para início de julho, a publicação do edital específico definindo as atribuições da Comissão Organizadora, as fases e os requisitos para aprovação em cada uma dessas fases, as modalidades das provas, os conteúdos e forma de avaliação, requisitos legais para o ingresso na carreira e o prazo de validade do concurso.

Para a secretária da SED, Maria Cecília Amendola da Motta, é preciso muita responsabilidade na definição dos critérios de seleção. “Estamos muito preocupados com os critérios de seleção, porque é de fato, muito importante que os novos servidores possuam equilíbrio físico e emocional para comandar uma sala de aula. Estamos propondo um processo diferenciado, inovador, com base em novos modelos para que o Governo não cometa nenhum equívoco no processo de seleção”, definiu.

Na visão da presidente da Fetems, Sueli Veiga Melo, a reunião marcou a definição dos critérios e o novo formato será levado para discussão na Federação, que tem o prazo até quarta-feira (27.6) para apresentar suas considerações. “O importante é que estamos avançando, com a realização desse concurso público, na contramão do que vem acontecendo no Brasil com retirada de recursos, precarização e terceirização. MS com esse concurso reafirma a defesa da educação pública de qualidade e o seu compromisso com os profissionais da Educação”, pontuou.

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