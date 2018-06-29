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MPF abre vagas de estágio para alunos de Ensino Médio e Superior

Há vagas para os cursos de Biblioteconomia, Direito e Jornalismo

Vanessa Ricarte

Publicado em 29/06/2018 às 11:11

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Iniciaram ontem (28) as inscrições da seleção de estagiários do Ministério Público Federal (MPF) em Mato Grosso do Sul para estudantes de Ensino Médio e acadêmicos de Direito, Biblioteconomia e Jornalismo. 

As inscrições virtuais vão até o dia 13 de julho no site do MPF/MS, na aba "Estagie conosco". No mesmo período,  de 28/06 a 13/07, os candidatos deverão realizar, obrigatoriamente, a confirmação presencial da inscrição na unidade do ministério em Campo Grande, na avenida Afonso Pena, nº 4444, ou nas unidades do interior, das 12h às 19h, com os documentos listados no edital. As provas estão previstas para o dia 19 de agosto, em local a ser divulgado no site do MPF.

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Em Campo Grande são oito vagas para estudantes de Direito, uma para Jornalismo, uma para Biblioteconomia e uma para alunos de Ensino Médio. Todas elas com reserva de cadastro.

No interior do Estado há vagas para estudantes de Direito nos seguintes municípios: Corumbá (2 vagas), Dourados (5), Naviraí (1), Ponta Porã (1) e Três Lagoas (1). Todas também possuem cadastro reserva.

O estágio tem carga horária de 20 horas semanais (4 horas por dia), com bolsa de R$ 590 para os estudantes de Ensino Médio e R$ 850 para acadêmicos de Ensino Superior, além do pagamento de vale-transporte, no valor de R$ 7 por dia estagiado.

Para concorrer à vaga, o participante deve estar matriculado em uma das Instituições de Ensino Médio (IFMS e Escola Estadual Prof. Henrique Ciryllo Correa, ambas de Campo Grande) ou Superior conveniadas com o MPF/MS; Para a vaga de nível Médio, ter concluído a 1ª série no ato da contratação; Para as vagas de nível superior ter concluído, pelo menos, o 2º ano ou 4º semestre do curso que tiver 10 semestres de duração; o 3º semestre do curso superior que tiver menos de 10 semestres de duração; o 2º semestre do curso superior que tiver a duração de seis semestres; ou o 1º semestre do curso superior que tiver duração menor ou igual a quatro semestres.

Será reservado o percentual de 10% das vagas que surgirem ou forem criadas durante a validade deste processo seletivo às pessoas com deficiência e 10% às pessoas optantes pelo Sistema de Cotas para Minorias Étnico-Raciais.

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