UFMS divulga lista de aprovados em transferência externa com 2.468 vagas

Segundo divulgado pela universidade, o processo seletivo é destinado à transferência de cursos de outras instituições nacionais de ensino superior de graduação, estrangeiros com visto de refugiados, humanitário ou reunião familiar, e portadores de diplomas.

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) divulgou o resultado do processo seletivo de transferência externa de 2.468 vagas com ingresso no segundo semestre letivo de 2018. A lista e edital do processo podem ser consultados aqui .

Os candidatos que não concordarem com o resultado têm até o dia 06 de julho para interposição de recursos por meio do preenchimento do formulário disponível no portal Ingresso UFMS, que deve ser enviado, exclusivamente, para o e-mail vagas@prograd.ufms.br.

Interessados que tiveram a inscrição deferida estão listados no Anexo I; e os que tiveram a inscrição indeferida, e os respectivos motivos, estão listados no Anexo II. A previsão de publicação do resultado final, após análise dos recursos, é no dia 11 de julho. E a matrícula dos convocados deve acontecer entre os dias 16 e 17 de julho de 2018.

As vagas são para Campo Grande e campi do interior do Estado. São 785 vagas para Ciências Exatas e da Terra, 64 Ciências Biológicas, 155 para Engenharias, 42 nas Ciências da Saúde, 110 em Ciências Agrárias, 249 nas Ciências Sociais Aplicadas, 723 nas Ciências Humanas e 340 na área de Linguística, Letras e Artes.