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Lançado edital de chamamento público para inserção de jovens no mercado de trabalho

Processo visa a seleção de entidades que possam atuar, em parceria com a SED, no acompanhamento de estudantes, matriculados no ensino médio, para a atuação profissional

Vanessa Ricarte

Publicado em 01/11/2018 às 10:16

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Foi publicado nessa quarta-feira (31), no Diário Oficial do Estado (DOE), o edital de Chamamento Público da Secretaria de Estado de Educação (SED) que visa selecionar entidades, sem fins lucrativos, que possam firmar parcerias para a capacitação profissional de jovens matriculados nas Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul. Os interessados terão até o dia 3 de dezembro de 2018 para entregar os documentos exigidos.

De acordo com o Processo nº 29/033.948/2018, a instituição selecionada deverá atuar na formação socioeducativa e profissional dos adolescentes com idade de 16 a 18 anos – incompletos – e que estejam matriculados no ensino médio. O documento prevê, ainda, o encaminhamento dos adolescentes para a inserção e integração junto ao mercado de trabalho.

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Entre os objetivos do processo, está o oferecimento de cursos de capacitação e treinamento básicos, aos jovens, para atuação como auxiliares de escritório em geral. Ainda de acordo com o documento, a parceria também objetiva assegurar espaços de referência para o convívio comunitário, social e profissional, bem como o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade, respeito mútuo, ampliando o universo informacional dos adolescentes, além de estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades e talentos.

Processo de seleção

Para participar do processo, as entidades interessadas deverão atender os requisitos de habilitação e demonstrar a qualificação técnica exigida, conforme estabelecido no edital. Entre os requisitos, estão:

  • experiência de trabalho com programas de aprendizagem;
  • estrutura adequada e condições de acompanhamento e avaliação;
  • quadro gerencial qualificado;
  • estrutura administrativa compatível com as atividades;
  • proposta de execução, além de outras exigências.

Mais informações sobre o processo estão disponíveis a partir da página 65 da edição nº 9.772 do DOE.

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