Lançado edital de chamamento público para inserção de jovens no mercado de trabalho

Foi publicado nessa quarta-feira (31), no Diário Oficial do Estado (DOE), o edital de Chamamento Público da Secretaria de Estado de Educação (SED) que visa selecionar entidades, sem fins lucrativos, que possam firmar parcerias para a capacitação profissional de jovens matriculados nas Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul. Os interessados terão até o dia 3 de dezembro de 2018 para entregar os documentos exigidos.

De acordo com o Processo nº 29/033.948/2018, a instituição selecionada deverá atuar na formação socioeducativa e profissional dos adolescentes com idade de 16 a 18 anos – incompletos – e que estejam matriculados no ensino médio. O documento prevê, ainda, o encaminhamento dos adolescentes para a inserção e integração junto ao mercado de trabalho.