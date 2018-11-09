Uems realiza simpósio e comemora 10 anos de Educação a Distância

Ensino Superior
O evento, que será realizado na Cidade Universitária de Dourados, terá debates, oficinas e palestras, além de espaço para submissão de pesquisas
O evento, que será realizado na Cidade Universitária de Dourados, terá debates, oficinas e palestras, além de espaço para submissão de pesquisas, que devem ser inscritas até dia 12 de novembro. Os eixos temáticos são:
As inscrições gerais vão até o dia 21 de novembro pelo site do evento, onde estão mais informações e a programação completa. A Uems conta com o apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul (Crea/MS), Empresa Junior Jeekuaave, Uned, EaD/UFGD, Cead/UnB, Escola de Governo de MS, Sedfor/UFMS e IFMS.
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