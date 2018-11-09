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Ensino Superior

Uems realiza simpósio e comemora 10 anos de Educação a Distância

O evento, que será realizado na Cidade Universitária de Dourados, terá debates, oficinas e palestras, além de espaço para submissão de pesquisas

Vanessa Ricarte

Publicado em 09/11/2018 às 10:11

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Nos dias 22 e 23 de novembro, a Diretoria de Educação a Distância da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) realizará Simpósio de Educação a Distância: Novas práticas e desafios.
 
O evento pretende reunir as Instituições de Ensino Superior Pública de Mato Grosso do Sul, os coordenadores e prefeitos dos 12 polos EaD/UAB para discutir a educação a distância no Estado e comemorar os 10 anos da EaD/Uems.

O evento, que será realizado na Cidade Universitária de Dourados, terá debates, oficinas e palestras, além de espaço para submissão de pesquisas, que devem ser inscritas até dia 12 de novembro. Os eixos temáticos são:

  • Tecnologias e EaD;
  • Políticas Públicas e Gestão em EaD;
  • Docência, Inovação e Tecnologias para Educação.

As inscrições gerais vão até o dia 21 de novembro pelo site do evento, onde estão mais informações e a programação completa. A Uems conta com o apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul (Crea/MS), Empresa Junior Jeekuaave, Uned, EaD/UFGD, Cead/UnB, Escola de Governo de MS, Sedfor/UFMS e IFMS.

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