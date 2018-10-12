UEMS e Rotary implantam horta em Hospital Regional Estácio Muni

Em parceria com o Rotary Clube, acadêmicos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), de Aquidauana, implantaram uma horta no Hospital Regional Estácio Muniz. A iniciativa gerou abastecimento do hospital e de entidades da cidade, como asilos, abrigos, Pestalozzi e outros.

O projeto foi organizado pelo aluno de Mestrado em Agronomia, Daniel Bezerra Moura, com a ajuda da professora Wanderléia Rodrigues dos Santos. Wanderléia, que o projeto foi realizado durante as aulas de Agronegócio para os alunos do 5º ano de Agronomia.