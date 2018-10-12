UEMS e Rotary implantam horta em Hospital Regional Estácio Muni

Aquidauana
A iniciativa gerou abastecimento do hospital e de entidades da cidade, como asilos, abrigos, Pestalozzi e outros
Em parceria com o Rotary Clube, acadêmicos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), de Aquidauana, implantaram uma horta no Hospital Regional Estácio Muniz. A iniciativa gerou abastecimento do hospital e de entidades da cidade, como asilos, abrigos, Pestalozzi e outros.
O projeto foi organizado pelo aluno de Mestrado em Agronomia, Daniel Bezerra Moura, com a ajuda da professora Wanderléia Rodrigues dos Santos. Wanderléia, que o projeto foi realizado durante as aulas de Agronegócio para os alunos do 5º ano de Agronomia.
Cerca 30 alunos da Agronomia e 40 alunos do CEPA, acompanhados pelo professor de Olericultura, Rogério Siena, participaram do projeto que contou com o apoio de alunos dos Mestrados e do Rotary Clube. “Dei uma explanação aos alunos sobre os custos e manejo na implantação da horta. Eles fizeram atividades de semeadura, poda de frutíferas e irrigação. Colocaram em prática o que aprenderam na disciplina de Olericultura E Fruticultura, além de cumprirem sua função social”, comenta a professora Wanderléia.
A horta passou a ser mantida pela prefeitura de Aquidauana e esta atendendo mais de cinco entidades, além do Hospital Regional. “Em nome do prefeito Odilon Ribeiro, agradeço imensamente o apoio do Rotary e da UEMS, que se esforçam para plantar virtudes”, afirmou Wezer Lucarelli, chefe de governo da prefeitura de Aquidauana.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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