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UEMS e Rotary implantam horta em Hospital Regional Estácio Muni

A iniciativa gerou abastecimento do hospital e de entidades da cidade, como asilos, abrigos, Pestalozzi e outros

Vanessa Ricarte

Publicado em 12/10/2018 às 15:06

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Em parceria com o Rotary Clube, acadêmicos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), de Aquidauana, implantaram uma horta no Hospital Regional Estácio Muniz. A iniciativa gerou abastecimento do hospital e de entidades da cidade, como asilos, abrigos, Pestalozzi e outros.

O projeto foi organizado pelo aluno de Mestrado em Agronomia, Daniel Bezerra Moura, com a ajuda da professora Wanderléia Rodrigues dos Santos. Wanderléia, que o projeto foi realizado durante as aulas de Agronegócio para os alunos do 5º ano de Agronomia.

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Cerca 30 alunos da Agronomia e 40 alunos do CEPA, acompanhados pelo professor de Olericultura, Rogério Siena, participaram do projeto que contou com o apoio de alunos dos Mestrados e do Rotary Clube. “Dei uma explanação aos alunos sobre os custos e manejo na implantação da horta. Eles fizeram atividades de semeadura, poda de frutíferas e irrigação. Colocaram em prática o que aprenderam na disciplina de Olericultura E Fruticultura, além de cumprirem sua função social”, comenta a professora Wanderléia.

A horta passou a ser mantida pela prefeitura de Aquidauana e esta atendendo mais de cinco entidades, além do Hospital Regional. “Em nome do prefeito Odilon Ribeiro, agradeço imensamente o apoio do Rotary e da UEMS, que se esforçam para plantar virtudes”, afirmou Wezer Lucarelli, chefe de governo da prefeitura de Aquidauana.

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