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Com 10,9 mil inscritos, vestibular da UFMS 2019 tem quase 10% de abstenção

Segundo a Universidade, 1.041 candidatos não foram fazer a prova aplicada em 10 cidades de Mato Grosso do Sul, nesse domingo (2)

Vanessa Ricarte

Publicado em 03/12/2018 às 11:54

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O vestibular da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) realizado nesse domingo (2) , teve 9,52% de abstenção. De acordo com a assessoria da instituição, de 10.934 inscritos,1.041 não compareceram no local para fazer a prova.

Segundo a universidade, o número de abstenção foi considerado pequeno. As provas foram realizadas em 10 cidades de Mato Grosso do Sul: Aquidauana, Chapadão do Sul, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

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